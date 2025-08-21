ส่อล่มประชุมผู้บริหารระดับสูง RBC ไทย-กัมพูชาที่สระแก้ว หลังประชุมระดับเลขาฯเจอโรคเลื่อน

สระแก้ว – ส่อล่ม ประชุมผู้บริหารระดับสูง RBC ไทย-กัมพูชา ที่อรัญประเทศ จ.สระแก้ว หลังการประชุมระดับเลขาฯ วันนี้เจอเขมรเล่นเกมขอเลื่อนประชุมใหม่เป็นวันพรุ่งนี้ อ้างต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติม
จากกรณีที่ในวันนี้ ( 21 ส.ค.) จะมีการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา สมัยวิสามัญ ที่สโมสรนายทหาร มณฑลทหารบกที่ 19 ค่ายสุรสิงหนาท อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยฝ่ายไทยมี พลตรี สุรวิชญ์ แดงจันทร์ เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 1 เป็นประธานคณะทำงาน ส่วนฝ่ายกัมพูชา มี พล.ท.ซอ กีมปะ รองผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 เป็นประธานนั้น
ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลานัดหมาย ฝ่ายกัมพูชาได้แจ้งความประสงค์ขอเลื่อนการประชุมเป็นเวลา 14.00 น.โดยอ้างว่าเพื่อให้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและเตรียมความพร้อม แต่เมื่อถึงเวลาที่ขอเลื่อนฝ่ายไทยกลับได้รับแจ้งเพิ่มเติมจากฝ่ายเลขานุการของกัมพูชาว่า ผู้แทนยังไม่พร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมตามกำหนด เนื่องจากต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติม
ประกอบกับ คณะผู้แทนฝ่ายกัมพูชา ยังไม่มีการเดินทางข้ามพรมแดนเข้ามาในประเทศไทย และมีเพียงเจ้าหน้าที่ส่วนหน้าจำนวน 6 นาย เดินทางมาก่อนเท่านั้น
และยังได้ขอนัดให้มีการกำหนดเวลาประชุมใหม่เป็นวันพรุ่งนี้ (22 ส.ค.2568) ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ส่งผลให้การประชุมในระดับสูงระหว่าง พลโท อมฤต บุญสุยา แม่ทัพภาคที่ 1 ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายไทย และพลเอก แอก ซอมโอน ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 ประธานคณะกรรมการฝ่ายกัมพูชา เพื่อหารือและลงนามร่างบันทึกข้อตกลง RBC สมัยวิสามัญ ก็อาจมีอัต้องเลื่อนออกไปด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวว่า การเลื่อนประชุมในครั้งนี้เป็นไปตามฟอร์มเดิมของฝ่ายกัมพูชา ที่มักขอปรับกำหนดเวลาและตรวจสอบเอกสารก่อนการประชุมทุกครั้ง ขณะที่ฝ่ายไทยยังคงเตรียมความพร้อมเต็มที่เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่น