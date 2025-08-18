ประชุม สมช.มีมติเตรียมฟ้องกัมพูชา รุกรานอธิปไตยไทยจนกระทบชีวิต ปชช.

วันนี้ (18 ส.ค.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) โดยมี นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รมว.ต่างประเทศ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
นายภูมิธรรม แถลงผลการประชุมว่า ที่ประชุมได้ประเมินสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังต้องเฝ้าระวัง มีเรื่องกระทบกระทั่งกันอยู่ ทางกองทัพ และกระทรวงกลาโหม ยังติดตามอย่างใกล้ชิด ขณะที่การเจรจาเขตแดนทั้งหลายยังไม่จบง่ายๆ ต้องรอการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา (RBC) วันที่ 27 สิงหาคมนี้ และการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา(GBC) วันที่ 8-10 กันยายน ที่ประเทศกัมพูชา
ทั้งนี้ มีการติดตามโดยให้ทุกหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการแจ้งเตือนให้มากขึ้น ซึ่งต้องเป็นเอกภาพสื่อสารประสานงานอย่างเต็มที่ ซึ่งมีการสร้างความสับสนแก่ประชาชน มีกระบวนการไอโอ รัฐบาลจะดูแลให้เกิดประโยชน์สูงสุด เอาประเทศชาติ อธิปไตย ชีวิต และทรัพย์สินประชาชนเป็นที่ตั้ง
ส่วนกรณีกัมพูชาใช้กำลังทหาร และอาวุธยุทโธปกรณ์ รุกรานอธิปไตยของไทย ซึ่งมีหลายส่วนกระทบกับชีวิต ทรัพย์สินประชาชนคนไทยนั้น ได้เตรียมดำเนินการฟ้องร้องกัมพูชา รวมทั้งผู้นำกัมพูชา ซึ่งเป็นเรื่องที่ฝ่ายกฎหมายได้พิจารณากัน
นายภูมิธรรม แถลงผลการประชุมว่า ที่ประชุมได้ประเมินสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังต้องเฝ้าระวัง มีเรื่องกระทบกระทั่งกันอยู่ ทางกองทัพ และกระทรวงกลาโหม ยังติดตามอย่างใกล้ชิด ขณะที่การเจรจาเขตแดนทั้งหลายยังไม่จบง่ายๆ ต้องรอการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา (RBC) วันที่ 27 สิงหาคมนี้ และการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา(GBC) วันที่ 8-10 กันยายน ที่ประเทศกัมพูชา
ทั้งนี้ มีการติดตามโดยให้ทุกหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการแจ้งเตือนให้มากขึ้น ซึ่งต้องเป็นเอกภาพสื่อสารประสานงานอย่างเต็มที่ ซึ่งมีการสร้างความสับสนแก่ประชาชน มีกระบวนการไอโอ รัฐบาลจะดูแลให้เกิดประโยชน์สูงสุด เอาประเทศชาติ อธิปไตย ชีวิต และทรัพย์สินประชาชนเป็นที่ตั้ง
ส่วนกรณีกัมพูชาใช้กำลังทหาร และอาวุธยุทโธปกรณ์ รุกรานอธิปไตยของไทย ซึ่งมีหลายส่วนกระทบกับชีวิต ทรัพย์สินประชาชนคนไทยนั้น ได้เตรียมดำเนินการฟ้องร้องกัมพูชา รวมทั้งผู้นำกัมพูชา ซึ่งเป็นเรื่องที่ฝ่ายกฎหมายได้พิจารณากัน