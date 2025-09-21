เปิดเอกสารจับโป๊ะ เขมรเซ็นรับรอง “หนองหญ้าแก้ว” อยู่เขตไทย วันนี้กลับเคลมเป็นของตัวเอง

เผยเอกสารข้อตกลงไทย-กัมพูชา ผลการสำรวจหลักเขตแดนที่ 42 และ 43 ที่ทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกันเมื่อปี 2559 ระบุชัดบริเวณบ้านหนองหญ้าแก้ว จุดที่ชาวบ้านเขมรบุกรื้อลวดหนาม อยู่ในเขตไทย 100% ไม่ใช่พื้นที่อ้างสิทธิ์
และไม่ใช่ดินแดนกัมพูชาตามที่ “ฮุน มาเนต - มาลี” กล่าวอ้าง
จากกกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาทั้งนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรี พล.ท.มาลี โสเชียตา โฆษกกระทรวงกลาโหม อ้างว่าพื้นที่บริเวณบ้านหนองหญ้าแก้ว ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว จุดที่ชาวบ้านกัมพูชาเข้าไปประท้วงและรื้อลวดหนามที่ทหารไทยวางไว้เพื่อเสริมความมั่นคง อยู่ในเขตอธิปไตยของกัมพูชานั้น
เพจ “กองทัพบก ทันกระแส” ได้เผยแพร่เอกสารข้อตกลงไทย-กัมพูชาที่ลงนามร่วมกันเมื่อปี 2559 ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนว่า บริเวณที่ชาวกัมพูชาไปประท้วงและรื้อลวดหนามนั้น อยู่ในเขตอธิปไตยไทย 100% ไม่ใช่พื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อน
เอกสารดังกล่าว ได้แสดงแผนผังลักษณะภูมิประเทศและที่ตั้งของหลักเขตแดนที่ 42 และหลักเขตแดนที่ 43 ที่ได้จากการสำรวจโดยชุดสำรวจร่วมไทย-กัมพูชา
ฝ่ายไทยลงนามโดย พ.อ.ชาคร บุญภักดี (ปัจจุบันคือ พล.ท.ชาคร บุญภักดี เจ้ากรมแผนที่ทหาร) ฝ่ายกัมพูชาลงนามโดย นาย ลาย เซียงลี (ឡាយ សៀងលី) ดำรงตำแหน่ง ผอ.กองเทคนิคและการสำรวจ สำนักเลขาธิการหน่วยงานแห่งชาติรับผิดชอบเรื่องพรมแดน ในขณะนั้น และปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกิจการชายแดนของกัมพูชา
โดยหลักเขตแดนที่ 42 ทั้งสองฝ่ายยังเห็นไม่ตรงกัน จึงมีการปักหมุดชั่วคราวของแต่ละฝ่ายไว้ หมุดของฝ่ายไทยอยู่ที่พิกัด N=1531914.8811 E=2574651.1412 ส่วนหมุดของฝ่ายกัมพูชาอยู่ที่พิกัด N=1531984.5210 E=257427.3590 ซึ่งทั้งสองหมุดอยู่ไม่ไกลกันนัก
ส่วนหลักเขตแดนที่ 43 ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันและได้ข้อยุติแล้ว อยู่ที่พิกัด N=1525959.0941 E=253885.5621
ขณะที่จุดเกิดเหตุประท้วงบ้านหนองหญ้าแก้ว(โดยประมาณ) อยู่ที่พิกัด N=152885.00 E=255291.00 เมื่อลากเส้นระหว่างหลักเขตแดนที่ 42 และ 43 จะพบว่า จุดเกิดเหตุประท้วงอยู่ห่างจากเส้นอ้างสิทธิแม้แต่ของกัมพูชาเอง(เส้นสีแดงในภาพ) ถึงประมาณ 250 เมตร