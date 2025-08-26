"เสธ.ทบ.-นายพลเบิร์ด" ลงพื้นที่สระแก้ว เห็นจะ ๆ บ้านเขมร 18 หลังละเมิดอธิปไตย ไม่ว่าจะใช้แผนที่ไทยหรือกัมพูชา

เสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย นำคณะลงพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว จุดที่มวลชนชาวกัมพูชารวมกลุ่มร้องรื้อรั้วลวดหนาม ชี้หมู่บ้านเขมรล้ำเข้ามา ไม่ว่าจะใช้เส้นเขตแดนของไทยหรือกัมพูชาก็ล้ำอยู่ดี จี้สองพ่อลูกตระกูลฮุนลงมาดูแลด้วยตัวเอง ไม่เช่นนั้นทหารไทยมีสิทธิ์โดยชอบธรรม ขับไล่ออกจากแผ่นดินไทย
วันนี้ (26 ส.ค.) พล.อ.มนัส จันดี เสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วย พล.ท.วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เดินทางลงพื้นที่จุดตรวจ ส.34 บ้านหนองหญ้าแก้ว ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ตรงข้ามกับบ้านเตรยจัน ต.ห้า อ.โอโจรว จ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีมวลชนชาวกัมพูชารวมกลุ่มกันเรียกร้องให้ฝ่ายไทยรื้อลวดหนาม โดยมี พ.อ.ปฏิวัติ เฟื่องประพัฒน์ รองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา พ.อ.ชัยณรงค์ กาสี ผู้บังคับชุดเฉพาะกิจอรัญประเทศ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองกำลังบูรพาพาเข้าชมจุด
สำหรับการเข้าชมจุดดังกล่าว ทางคณะได้พาชมพื้นที่แนวลวดหนามที่ฝ่ายไทยล้อมปิดกั้นไม่ให้ชาวกัมพูชาเข้ามารุกล้ำอธิปไตย โดยได้ชี้ให้เห็นถึงเขตแดนประเทศไทยอย่างชัดเจน และจะเห็นว่าชาวกัมพูชามีการสร้างบ้านเรือนรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว จำนวน 18 หลังคาเรือน ซึ่งเป็นการรุกล้ำอย่างชัดเจน โดยคณะเสนาธิการทหารจะนำเรื่องนี้นำเสนอต่อไปยังที่ประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ไทย-กัมพูชา เพื่อให้ทางการกัมพูชาแก้ไขและลงมาดูแลประชาชนของตนเองโดยด่วน มิฉะนั้นทางการไทยถือว่ามีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะขับไล่ออกจากแผ่นดินไทย
ในระหว่างการลงพื้นที่ พล.อ.มนัส เรียกร้องไปยังนายฮุน เซน รักษาการประมุขแห่งกัมพูชา และนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ว่าจะจัดการปัญหาชาวเขมรที่รุกล้ำเเผ่นดินไทยตรงบ้านหนองหญ้าเเก้วอย่างไร เพราะทางการกัมพูชาบอกว่าหลักเขตของตนอยู่จุดหนึ่ง แต่ชาวกัมพูชาล้ำเข้ามาในดินแดนของไทยทั้งนั้น หากไม่จัดการเเก้ปัญหา ทหารไทยเตรียมวิธีการไว้แล้ว
ด้าน พ.ท.วันชนะ กล่าวกับสื่อมวลชนว่า ขอส่งเสียงไปยังนายฮุน เซน และนายฮุน มาเนต ให้ลงมาดูแลประชาชน 18 ครัวเรือนของตนเองด้วย เนื่องจากเขตแดนที่ใช้อยู่ในขณะนี้เป็นเขตแดนที่ตกลงร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐของกัมพูชาและไทย ใน MOU 43 จะเห็นได้ว่าชาวกัมพูชารุกล้ำเขตแดนไทยอย่างชัดเจน ทหารไทยมีสิทธิ์ในการปกป้องอธิปไตยขับไล่ผู้บุกรุกออกจากประเทศไทยตามหลักมนุษยธรรมอย่างเข้มงวด
"ทหารได้กันพื้นที่บางส่วนออกไปแล้ว และได้ทำเส้นปฎิบัติการไว้ แต่ที่มีอยู่อย่างชัดเจน คือหมู่บ้านของเขมรที่ล้ำเข้ามา ไม่ว่าจะใช้เส้นเขตแดนของไทยหรือของเส้นเขตแดนที่กัมพูชายอมรับ เขาก็ล้ำอยู่ดี ดังนั้นเส้นที่ไม่ตรงกันนี้ต้องคุยกันเรื่องการปักปันเขตแดนอีกครั้งหนึ่ง แต่ที่แน่ๆ คือบ้านเรือนชาวเขมร 18 ครัวเรือนตรงนี้ ยังไงก็ล้ำเข้ามาในดินแดนไทย ไม่ว่าจะยึดเส้นเขตแดนของฝ่ายไหนก็ล้ำอยู่ดี ส่วนชาวกัมพูชาที่มาชูป้ายจะทำความเข้าใจอย่างไรนั้น พูดอย่างไรก็ไม่เข้าใจ" พ.ท.วันชนะ กล่าวพร้อมกับชี้แผนที่
ส่วนทางด้านฝั่งกัมพูชา ได้มีมวลชนกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งเด็กถือป้ายประท้วงให้ฝ่ายไทยรื้อลวดหนาม กล่าวอ้างว่าฝ่ายไทยไม่ปฏิบัติตาม MOU 43 เห็นได้ชัดเจนว่า ประชาชนที่มาในวันนี้อาจจะไม่ได้รู้ข้อมูลเรื่องหลักเขตแดนที่แท้จริงนั่นจึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลกัมพูชาที่จะต้องสื่อสารข้อเท็จจริงให้กับประชาชนได้รับทราบต่อไป