ส่งตำรวจ คฝ.ควบคุมสถานการณ์เขมรป่วนบ้านหนองจาน

ศปก.ทภ.1 โดย กกล.บูรพา ร่วมกับตำรวจ จัดกำลังควบคุมความวุ่นวายผู้ประท้วงชาวกัมพูชา เผยสถานการณ์คลี่คลายแล้ว
วันนี้(4 ก.ย.) เพจ "ข่าวทหาร" โพสต์ข้อความว่า สืบเนื่องจากการติดป้ายของ จ.สระแก้ว ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง บริเวณ บ.หนองจาน และ บ.หนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ให้ประชาชนชาวกัมพูชา 170 หลังคาเรือนย้ายออกจากพื้นที่รุกล้ำประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา จึงเกิดการไม่พอใจของประชาชนกัมพูชา และได้นำมวลชนประมาณ 150 คนเดินเข้ามาประท้วงใกล้บริเวณหลักเขตแดนที่ 46
เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 68 กกล.บูรพา โดย ฉก.12 จัดกำลังพลเข้าควบคุมสถานการณ์ และประสานไป ยัง ผบ.พล.น้อย ร.51 กัมพูชา เพื่อให้ทหารควบคุมประชาชนไม่ให้เกิดการยั่วยุบริเวณพื้นที่ชายแดน ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้คลี่คลาย โดยฝ่ายไทยนำกำลัง คฝ.จากตำรวจภูธรสระแก้ว ดูแลสถานการณ์
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 1 จะดำรงไว้ซึ่ง อธิปไตย ของชาติ ไม่ให้มีใครมารุกราน ตลอดจนดูแลความปลอดภัยของพี่น้อง ประชาชนตา แนวชายแดนอย่างเต็มกำลังความสามารถ
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า ฝ่ายกัมพูชาได้เกณฑ์ชาวบ้านจากพื้นที่ใกล้เคียงให้มารวมตัวกันมากขึ้นเวณทางเข้าบ้านหนองจาน ขณะที่ทหารกัมพูชาได้มาตั้งแถวอยู่ด้านหน้าของชาวบ้าน ประจันหน้ากับทหารกองกำลังบูรพาและตำรวจควบคุมฝูงชนจาก ตำรวจภูรจังหวัดสระแก้ว