ผู้พันเบิร์ดแจงหลักเขตแดนไทย-กัมพูชา แท้จริงมี 74 หลัก พร้อมเปิดข้อมูลละเอียดต้นไม้ 75 ต้นสู่หลักปูน 74 หลักในปัจจุบัน

"ผู้พันเบิร์ด" พลตรี วันชนะ สวัสดี เผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับหลักเขตแดนไทย-กัมพูชา ยืนยันตัวเลขที่ถูกต้องไม่ใช่ 73 หลักอย่างที่หลายคนเข้าใจ แต่คือ 74 หลัก พร้อมอธิบายที่มาที่ไปอย่างละเอียด ตั้งแต่การใช้ต้นไม้เป็นหลักเขตในอดีตจนถึงหลักปูนในปัจจุบัน รวมถึงจุดที่ทั้งสองประเทศเห็นตรงกันและยังคงต้องเจรจา
วันนี้ (5 ก.ย.) พลตรี วันชนะ สวัสดี หรือที่รู้จักกันในชื่อ ผู้พันเบิร์ด เป็นนายทหารบกและนักแสดงชาวไทย ได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับหลักเขตแดนไทย-กัมพูชา ระบุ แนวชายแดนทางบกไทย-กัมพูชาประกอบด้วยหลักเขตแดน 74 หลัก ไม่ใช่ 73 หลักตามที่เข้าใจกันทั่วไป โดยมีประวัติการเปลี่ยนแปลงมาจากต้นไม้ 75 ต้นในอดีต (พ.ศ. 2451-2452) โดยผู้พันเบิร์ดได้ระบุข้อความว่า
"หลักเขตแดนไทย-กัมพูชา 73 หลักแท้จริงมี 74 หลักนะ แต่ก่อนเป็นต้นไม้ 75 ต้น (ค.ศ. 1908-1909 หรือ พ.ศ. 2451-2452) จากนั้นมีแนวคิดเปลี่ยนมาเป็นหลักแดนปูนแทนต้นไม้ 73 หลัก บวกหลักย่อย 2 หลัก คือ 22A และ 22B รวมเป็น 75 หลัก แต่เนื่องจากหลักที่ 22A และ 22B อยู่ใกล้กันมากจึงตัด 22A ออก (ค.ศ. 1919-1920 หรือ พ.ศ. 2462-2463)
ดังนั้น สรุปได้ว่าหลักเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา จริงๆ มี 74 หลัก คือ หลักที่ 1-73 หลัก บวกหลัก 22B อีก 1 หลัก •
จุดเริ่มต้นที่: หลักเขตแดนที่ 1 บริเวณ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
• จุดสิ้นสุดที่: หลักเขตแดนที่ 73 อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
• รวมทั้งหมด: 74 หลัก โดยจัดวางตามลักษณะภูมิประเทศ ได้แก่
• ตามสันปันน้ำ: 34 หลัก
• ตามแนวลำน้ำ: 19 หลัก
• เป็นเส้นตรงระหว่างหลักต่อหลัก: 21 หลัก
หลักเขตที่ไทยกับกัมพูชาเห็นตรงกันมี 45 หลัก เป็นสันปันน้ำ 15 หลัก คือ 2,3,4,5,712,13,14,15,18,19,27,69,70,72
เป็นเส้นตรง 12 หลัก คือ 37,40,41,45,52,53,54,55,56,57,58,59
เป็นคลอง 18 หลัก คือ 29,30,31,32,43,44,49,50,51,60,61,62,63,64,65,66,67,68
เห็นไม่ตรงกัน 29 หลัก (รวม 22B)
เป็นสันปันน้ำ 18 หลัก (รวม 22B) คือ 1,6,8,9,10,11,16,17,20,21,22,22B,23,24,25,26,28,71
เป็นเส้นตรง 11 หลัก คือ 33,34,35,36,38,39,42,46,47,48,73
เป็นคลอง ไม่มี
หมายเหตุ คือ
1. ระยะทางชายแดนทางบกจากช่องบก ถึงหลักแดนที่ 73 นั้นมีระยะทาง 798 กม.
2. ระยะทางจากช่องบก ถึงหลักเขตแดนที่ 1 ที่ศรีสะเกษ 196 กม. (ใช้สันปันน้ำเป็นเขตแดน) ไม่มีหลักเขต
3. ระยะทางจากหลักเขตที่ 1-73 จึงเท่ากับ 798-196 คือ 602 กม."