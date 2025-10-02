"อนุทิน" ฟิตเดินเท้าจากตึกไทยฯนั่งหัวโต๊ะสมช. บอกเร็วกว่านั่งรถกอล์ฟที่เตรียมไว้

"นายกฯหนู" นำคณะเดินเท้าจากตึกไทยฯ นั่งหัวโต๊ะ สมช. เมินนั่งรถกอล์ฟที่เตรียมให้บอกเดินเร็วกว่า
วันนี้ (2ต.ค.) เมื่อเวลา 13.55 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เดินลงด้านหลังตึกไทยคู่ฟ้า ผ่านตึกภักดีบดินทร์ มายังสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เพื่อเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 12/2568
โดยนายกฯเดินมาพร้อม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คมนาคม นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.การต่างประเทศ และมี นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ มารอรับระหว่างทางเพื่อนำเดินมาที่ตึกสมช. ทั้งนี้ระหว่างเดินผ่านอาคารต่างๆนายกฯได้สอบถามถึงอาคารที่มีการปรับปรุงใหม่ด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า เดิมเจ้าหน้าที่ได้เตรียมรถกอล์ฟไว้ให้นายกฯที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อนั่งมาที่ตึกสมช. แต่นายกฯได้ขอเดินมาเอง พร้อมระบุกับผู้สื่อข่าวว่า เดินเร็วกว่า