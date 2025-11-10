นายกฯ รอถก สมช.พรุ่งนี้ ก่อนชัดเจนฉีกถ้อยแถลงเขมรหรือไม่ เมินตอบกองทัพพร้อมรบแล้วใช่หรือไม่

“อนุทิน” รอถก สมช.พรุ่งนี้ ก่อนชัดเจนฉีกถ้อยแถลงกับกัมพูชาหรือไม่ อุบคุยแนวทางอะไรบ้าง เมินตอบคำถามกองทัพพร้อมรบแล้วใช่หรือไม่
วันนี้ (10 พ.ย.) เมื่อเวลา 18.30 น. ที่กระทรวงการคลัง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีการเรียกประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) วันที่ 11 พ.ย. มีประเด็นอะไรเร่งด่วน ว่า “ไทย - กัมพูชา ไงครับถึงต้องเรียกประชุม สมช.” เมื่อถามถึงความชัดเจนเกี่ยวกับปฏิญญาไทย-กัมพูชา จะยุติหรือฉีกทิ้ง นายอนุทิน กล่าวว่า ตอนนี้เรายุติก่อน มันจะมีกระบวนการมีขั้นตอน วันนี้เพิ่งเกิดเหตุ วันที่ 11 พ.ย. ที่ตนเรียกประชุม สมช.ก็เป็นโอกาสให้ได้พบกับผู้ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ทั้งฝ่ายกองทัพ ทั้งกระทรวงต่างประเทศ
เมื่อถามย้ำว่า ในที่ประชุม สมช.จะพูดคุยแนวทางอะไรบ้าง นายอนุทิน กล่าวว่า บอกไม่ได้ ผู้สื่อข่าวถามว่า พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม เสนอให้ยุติถ้อยแถลง จะพิจารณาอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า เดี๋ยววันที่ 11 พ.ย. หารือกัน เมื่อถามอีกว่า ตอนนี้ถือว่ากัมพูชา ผิดข้อตกลงหรือไม่ และกองทัพพร้อมรบแล้วใช่หรือไม่ นายอนุทินไม่ตอบคำถามดังกล่าว แต่เดินเข้าลิฟต์ออกจากกระทรวงการคลังไปทันที