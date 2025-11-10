นายกฯ เรียกถก สมช.พรุ่งนี้ หารือสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งของไทย-กัมพูชา ตนจึงต้องเรียกประชุม (สมช.) ในวันพรุ่งนี้ ส่วนปฏิญญาที่ลงนามไว้ ตอนนี้เรายุติก่อน ซึ่งมันจะมีกระบวนการและขั้นตอน วันนี้เพิ่งเกิดเหตุ แล้วพรุ่งนี้การที่ตนเรียกประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ก็จะเป็นโอกาสที่ทำให้ตนได้พบกับผู้ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ทั้งฝ่ายกองทัพ ฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม นายอนุทิน ปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่าในการประชุม สมช. พรุ่งนี้จะมีการพูดคุยแนวทางอะไรบ้าง โดยระบุเพียงสั้น ๆ ว่า "เรื่องนี้ตอบไม่ได้"
นอกจากนี้ เมื่อถามถึงกรณีที่ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เสนอให้ยกเลิกปฏิญญาเพื่อนำไปสู่สันติภาพชายแดนไทย-กัมพูชา นายกรัฐมนตรี ระบุว่า จะหารือกันในวันพรุ่งนี้