นายกฯ ขอฟังผลถกจีบีซีจาก "บิ๊กเล็ก" ก่อน หลังเห็นชอบถอนอาวุธหนัก-ผ่อนปรนเปิดด่านชายแดน

“นายกฯอนุทิน” ขอรอฟังผลการประชุมจีบีซีจาก “บิ๊กเล็ก“ ก่อน เมื่อกลับถึงไทย หลังเห็นชอบถอนอาวุธหนัก-ผ่อนปรนเปิดด่านชายแดน
เมื่อเวลา 15.22 น.วันที่ 10 ก.ย. ที่พรรคภูมิใจไทย (ภท.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) ไทย-กัมพูชา สมัยพิเศษ ครั้งที่ 1 โดยพล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/ประธานคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย–กัมพูชา เข้าร่วม ที่จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา โดยผลการประชุมมีรายงานว่า ให้มีการถอนอาวุธหนักและยุทโธปกรณ์ทำลายล้างสูงออกจากพื้นที่ชายแดน ว่า ตนต้องได้รับรายงานโดยตรงจากพล.อ.ณัฐพล ก่อน
เมื่อถามว่ามีการให้ผ่อนปรนการเปิดด่านชายแดนด้วย นายอนุทิน กล่าวว่า ตอนนี้ได้รับรายงานแค่จากสื่อต่างๆทางไลน์ ตนจะเอามาอ้างอิงก่อนไม่ได้ จนกว่า พล.อ.ณัฐพล รายงานเข้ามา ซึ่งพล.อ.ณัฐพล ก็รับปากกับตนแล้วว่า กลับถึงประเทศไทยก็จะโทรศัพท์มานัดเวลากับตน