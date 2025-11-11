รัฐบาลชี้ไร้เดดไลน์ระงับปฏิญญาเขมร ให้กองทัพตัดสินใจ แจงข้อสั่งการไว้เตรียมพร้อมสถานการณ์ดี-ไม่ดี

“โฆษกรัฐบาล” ระบุ ไม่มีเดดไลน์ระงับปฏิญญาไทย-กัมพูชา ย้ำ นายกฯ ไฟเขียว กองทัพตัดสินใจ แจงข้อสั่งการเพื่อเตรียมความพร้อม หากมีสถานการณ์ทั้งดีและไม่ดี
วันนี้ (11พ.ย.) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงมติที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในการระงับปฏิญญาระหว่างไทย-กัมพูชา ว่า เรื่องนี้นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมาย ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ชี้แจงแล้ว ซึ่งแนวทางทุกอย่างมาจากที่ประชุมสมช. ซึ่งคิดว่าการที่นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ใครเป็นผู้สื่อสาร น่าจะเป็นทางที่ตรงและคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ขณะที่ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เป็นเพียงการเตรียมความพร้อม ในกรณีที่มีการคาดการณ์ถึงสถานการณ์ที่มีทั้งดีและไม่ดี ในพื้นที่ 7 จังหวัดชายแดนไทย -กัมพูชา ซึ่งเป็นการดำเนินการตามปกติ แต่ยังไม่ได้มีการสั่งการอะไรที่ก่อให้เกิดความตื่นตระหนก เป็นเพียงการกำชับและเตรียมความพร้อมในกรณีที่มีเหตุ
ส่วนกรอบระยะเวลาในการระงับปฏิญญาสันติภาพไทย - กัมพูชา นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ไม่มีกรอบระยะเวลาหรือเดดไลน์ ฝ่ายความมั่นคงจะประเมินจนกว่าความเป็นปฏิปักษ์ของกัมพูชาจะหมดไป ซึ่งทหารไทยเหยียบกับระเบิดที่กัมพูชาวางไว้ในดินแดนไทย แสดงให้เห็นว่าความเป็น ปฏิปักษ์ของกัมพูชายังมีอยู่ ส่วนข้อตกลงเก่าๆ และการเจรจาในวงประชุมต่างๆ ที่ต้องเป็นความร่วมมือกันก็หยุดไป ส่วนไหนที่ไทยสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวของเราเองก็ดำเนินการ แต่ส่วนไหนที่ต้องขอความร่วมมือกับเขาก็ต้องยึดแนวทางของฝ่ายความมั่นคง
ส่วนหากกัมพูชาไม่ตอบสนองข้อเรียกร้อง จะถึงขั้นยกเลิกปฏิญญาหรือไม่ นายสิริพงศ์ ระบุว่าต้องรอให้สมช. เป็นผู้ประเมินอีกครั้ง วันนี้เป็นเพียงแนวทางปฏิบัติการ ที่ผ่านมาก็มีการโต้ตอบพอสมควร ทั้งเรื่องแรงงาน ที่ไม่อนุญาตให้แรงงานที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุอยู่ไทยต่อ
ส่วนจะมีมาตรการตอบโต้ ที่เป็นการกดดัน มากกว่านี้หรือไม่ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ทั้งหมดเป็นการตัดสินใจของฝั่งกลาโหมทั้งหมด แนวทางเหล่านี้จะไม่ออกจากฝ่ายบริหาร เพราะเป็นเรื่องความลับของทางราชการด้วย จึงมอบหมายฝ่ายความมั่นคงเป็นผู้ดำเนินการ และนายกรัฐมนตรียินดีให้การสนับสนุน
เมื่อถามว่า แสดงว่าการให้ไฟเขียวกองทัพใช่หรือไม่ นายสิริพงศ์ ระบุว่า ให้ไฟเขียว