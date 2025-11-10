“ทภ.2” แจงทหารไทยเหยียบกับระเบิดเจ็บ 2 เผยจุดบึ้มห่างชายแดนถึง 1 กม. เร่งตรวจสอบที่มาของระเบิด

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- กองทัพภาคที่ 2 แจง ทหารไทยเหยียบกับระเบิด ที่ห้วยตามาเรีย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ บาดเจ็บ 2 นาย ขณะลาดตระเวนตามเส้นทางปกติเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย ระบุจุดเกิดเหตุอยู่ห่างชายแดนถึง 1 กิโลฯ เร่งส่ง จนท.ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบ หาข้อมูลเกี่ยวกับประเภทและที่มาของวัตถุระเบิดแล้ว
วันนี้ (10 พ.ย.68) ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2) ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา พล.ต.กัมปนาท วาพันสุ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 แถลงข่าวกรณีทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากเหยียบกับระเบิด ที่บริเวณพื้นที่ห้วยตามาเรีย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยระบุว่า ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ขอแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้น และขอชี้แจงกรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดบริเวณพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2568 เวลา 09.36 น. กำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนามของ กองร้อยทหารราบที่ 1611 ได้ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนตามเส้นทางที่ใช้ตามปกติ ห่างจากแนวชายแดนประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยของพื้นที่ รวมทั้งป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย ขณะลาดตระเวนได้เกิดเหตุเหยียบกับระเบิดบริเวณทิศตะวันออกห้วยตามาเรีย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ทำให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บ 2 นาย ได้แก่
1.จ่าสิบเอก เทิดศักดิ์ สมาพงษ์ สังกัด กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าขวา
2. พลทหาร วชิระ พันธะนา สังกัด กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 ได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าอก
ในเบื้องต้นหน่วยได้เข้าควบคุมสถานการณ์ และนำตัวผู้บาดเจ็บส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี สำหรับการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบ เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับประเภท และที่มาของวัตถุระเบิด
ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 2 และผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นได้เดินทางเข้าควบคุมสถานการณ์และอำนวยการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป