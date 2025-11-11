เปิดคลิปหลักฐาน! ทหารเขมรเคลื่อนไหวผิดปกติชายแดน ก่อนทหารไทยเหยียบกับระเบิดที่ศรีสะเกษ

หลังทหารไทยได้รับบาดเจ็บสาหัส 2 นาย โดยมี 1 นายถึงขั้นขาขาด หลังประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนบริเวณห้วยตามาเรีย จังหวัดศรีสะเกษ ท่ามกลางการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นฝีมือของฝ่ายกัมพูชาที่ ลักลอบตัดรั้วลวดหนามเข้ามาวางระเบิดซ้ำ ขณะเดียวกัน มีการเปิดเผยคลิปวิดีโอจากเพจ "Army Military Force" ที่บันทึกภาพทหารกัมพูชาเข้ามาเคลื่อนไหวใกล้รั้วลวดหนามเพียงไม่นานก่อนเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
จากกรณีทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดบริเวณห้วยตามาเรีย จังหวัดศรีสะเกษ ส่งผลให้มีทหารได้รับบาดเจ็บ ขาขาด 1 นาย และมีอาการแน่นหน้าอก 1 นาย
มีการตั้งข้อสังเกตว่าฝ่ายกัมพูชาอาจมีการลักลอบตัดรั้วลวดหนามเข้ามาวางระเบิด ในพื้นที่ดังกล่าว
ต่อมาเมื่อวันที่ 10 พ.ย. เพจ "Army Military Force" ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่ถ่ายโดยทหารไทย แสดงภาพทหารกัมพูชาเข้ามาป่วนบริเวณรั้วลวดหนามฝั่งไทย ซึ่งเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ที่ทหารไทยประสบเหตุเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บครั้งล่าสุด
พร้อมระบุข้อความประกอบคลิปว่า
"10 พ.ย. ทหารเขมรเข้ามาป่วนที่รั้วลวดหนาม โดยทหารไทยเป็นผู้ถ่ายคลิป"
เหตุการณ์ทหารไทยบาดเจ็บจากทุ่นระเบิดที่ศรีสะเกษเกิดขึ้นหลังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นทหารกัมพูชาเข้ามาเคลื่อนไหวใกล้รั้วลวดหนาม ซึ่งตอกย้ำข้อสงสัยเกี่ยวกับการลักลอบเข้ามาวางระเบิดในเขตแดน