ตามฟอร์ม! เขมรอ้างทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดเก่าในพื้นที่สู้รบยุคสงครามกลางเมือง สถานการณ์กลับสู่ปกติแล้ว

สื่อเขมรอ้างทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดเก่าในเขตสู้รบเดิมยุคสงครามกลางเมือง ที่ยังมีทุ่นระเบิดตกค้างจำนวนมาก สถานการณ์กลับสู่ปกติแล้วหลังทหารทั้งสองฝ่ายติดต่อสารกัน
วันนี้(10 พ.ย.) สำนักข่าว Khmer Times รายงานอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ทหารแนวหน้าระบุว่า ทหารไทยได้รับบาดเจ็บเมื่อเช้าวันนี้จากการเหยียบ “ทุ่นระเบิดเก่า” หลังจากเข้าสู่พื้นที่แนวชายแดนบริเวณที่กัมพูชาเรียกว่าช่องเวียล (ช่องห้วยตามาเรีย จ.ศรีสะเกษ)
ทั้งนี้ ฝ่ายไทยรายงานว่าทหารไทย 2 นายจากกองทัพภาคที่ 2 ได้รับบาดเจ็บขณะลาดตระเวนชายแดนบริเวณดังกล่าว
Khmer Times อ้างแหล่งข่าวที่เป็นเจ้าหน้าที่กัมพูชา ระบุว่า ทหารไทยได้เข้าไปในพื้นที่ที่เป็นสนามรบเดิมในยุคสงครามกลางเมืองกัมพูชาในจังหวัดพระวิหาร ซึ่งยังคงมีทุ่นระเบิดตกค้างยังไม่ได้รับการเก็บกู้อยู่จำนวนมาก
Khmer Times อ้างอีกว่า ข้อมูลแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ยืนยันว่า สถานการณ์ในพื้นที่ได้กลับสู่ความสงบแล้วในช่วงค่ำ หลังจากหน่วยทหารทั้งสองฝ่ายได้ติดต่อสื่อสารกัน และทยอยถอนกำลังออกจากพื้นที่รอบๆ จุดเกิดเหตุ