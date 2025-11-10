ทอ.ประกาศยุติทุกข้อตกลงไทย-กัมพูชา จนกว่าจะหยุดความเป็นปฏิปักษ์ พร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ชาติ

ทอ.ประกาศ ยุติดำเนินการทุกข้อตกลงไทย-กัมพูชา จนกว่าจะไร้ความเป็นปฏิปักษ์ พร้อมยืนยันปฏิบัติหน้าที่ยึดผลประโยชน์ชาติเป็นที่ตั้ง
วันนี้(10 พ.ย.) ภายหลังจากเกิดเหตุทหารไทยเหยียบทุ่นรุเบิดที่บริเวณห้วยตามาเรีย จ.ศรีสะเกษ ทำให้ได้รับบาดเจ็บขาขาด 1 นาย มีอาการแน่นหน้าอก 1 นาย ล่าสุด เพจ "Royal Thai Air Force กองทัพอากาศ" โพสต์ข้อความว่า "ยุติการดำเนินการทุกข้อตกลงระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา จนกว่าการปฏิบัติการใดๆ ของกัมพูชาที่แสดงความเป็นปฏิปักษ์จะไม่มี กองทัพอากาศขอยืนยัน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยเกียรติ ศักดิ์ศรี และผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้ง
ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์ทหารเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ตามมาเรีย จ.ศรีสะเกษ เมื่อเช้านี้ส่งผลให้บาดเจ็บข้อเท้าขาด โดยรัฐบาล และกระทรวงกลาโหม ได้แสดงจุดยืนชะลอการปฏิบัติตามปฏิญญาสันติภาพระหว่างไทย-กัมพูชา ที่ลงนามกันที่มาเลเซีย ไว้ก่อน