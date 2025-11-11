หาม "จ.ส.อ.เทิดศักดิ์" ผ่าตัดรอบสอง พบอาการติดเชื้อในแผลโดนระเบิด

อุบลราชธานี -'แพทย์นำตัว จ.ส.อ.เทิดศักดิ์ สมาพงษ์ เข้าห้องผ่าตัดรอบสองหลังพบอาการติดเชื้อที่บาดแผลจากการระเบิด เผย จ.ส.อ.เทิดศักดิ์ยังกำลังใจดี ขณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมดูแลสวัสดิการแก่กำลังพล
วันนี้ (11 พ.ย.) ที่หอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี พล.ต.อัครพนธ์ มูลประดับ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมคณะเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเหยียบทุ่นระเบิด ขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนพื้นที่แนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในเขตอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และแพทย์ได้นำตัว จ.ส.อ.เทิดศักดิ์ สมาพงษ์ เข้าห้องผ่าตัดรอบสอง หลังพบอาการติดเชื้อที่บาดแผลจากการระเบิด
พล.ต.อัครพนธ์ มูลประดับ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กล่าวว่า ตนมาวันนี้เป็นตัวแทนของ พลเอก กานต์นาท นิกรยานนท์ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก นำเอากระเช้าผลไม้และเงินบำรุงขวัญมาให้กำลังพล และขอขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ดูแลประเทศชาติ โดยใช้เวลาประมาณ 5 นาทีจึงเดินทางไปยังหอผู้ป่วยสนามเพื่อไปเยี่ยม พลทหาร วชิระ พันธนา, พลทหาร อนุชา สุจารี, พลทหาร อภิรักษ์ ศรีชมไชย
รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (11พ.ย.) เวลาประมาณ 15.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นายชำนาญ ชื่นตา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ จ.ส.อ.เทิดศักดิ์ สมาพงษ์, พลทหาร วชิระ พันธนา, พลทหาร อนุชา สุจารี, พลทหาร อภิรักษ์ ศรีชมไชย ที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา และมีกำหนดการนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเดินทางมาเยี่ยมกำลังพลทั้ง 4 นายในช่วงเย็นวันนี้