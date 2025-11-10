ส่งตัวพลทหารเหยียบระเบิดรักษา รพ.สรรประสิทธิประสงค์อีก 3 ราย

อุบลราชธานี-ส่งตัวพลทหารเหยียบระเบิดรักษา รพ.สรรพสิทธิประสงค์เพิ่มอีก 3 ราย หลังส่งตัว จ.ส.อ.เทิดศักดิ์ สมาพงษ์ ถูกระเบิดขาขาดเข้ารักษาและผ่าตัด ทีมแพทย์ดูแลใกล้ชิด ด้านพ่อ จ.ส.อ.เทิดศักดิ์บอกลูกชายเล่าให้ฟังเป็นระเบิดใหม่ ระเบิดเก่าเก็บกู้หมดแล้ว
จากกรณีทหารไทยเหยียบกับระเบิดทำให้ขาขาด 1 คน และบาดเจ็บอีก 3 คนนั้น ล่าสุดบ่ายวันนี้ รถพยาบาลโรงพยาบาลอำเภอกันทรลักษ์ ได้นำตัวส่ง พลทหาร วชิระ พันธนา ตำแหน่งพลกระสุนที่ 2 ที่ได้รับบาดเจ็บโดนแรงอัดระเบิด พลทหาร อภิรักษ์ ศรีชมไชย ตำแหน่ง พลยิง M203 ได้รับบาดเจ็บถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่น่องขาขวาเป็นแผล 2 แห่ง และพลทหาร อนุชา สุจารี ตำแหน่งพลปืนเล็ก ได้รับบาดเจ็บจากฝุ่นหรือสารเคมีจากระเบิดเข้าตามารักษาตัวที่โรงพยาบาลทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ส่วน อาการของ จ.ส.อ. เทิดศักดิ์ สมาพงษ์ ซึ่งขาขวาขาด เมื่อมาถึงห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ แพทย์ได้ทำการตรวจวัดสัญญาณชีพและทำการส่งตัวเข้าห้องผ่าตัดทันที ซึ่งขณะนี้แพทย์ยังทำการผ่าตัดบาดแผลให้กับ จ.ส.อ.เทิดศักดิ์
ด้านนายสุทิน สมาพงษ์ พ่อ จ.ส.อ.เทิดศักดิ์ ซึ่งทราบข่าวลูกชายเหยียบกับระเบิดพร้อมญาติได้มาเยี่ยมบุตรชายพร้อมเปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ จ.ส.อ.เทิดศักดิ์ เคยเล่าให้ฟังว่า ระเบิดที่พบในพื้นที่เป็นระเบิดใหม่ทั้งหมด ส่วนระเบิดเก่าได้มีการเก็บกู้ไปหมดแล้ว คนในบ้านของเมียที่เป็นเจ้าหน้าที่กู้ระเบิดก็เล่าให้ฟังว่า ระเบิดของเก่าเก็บออกไปเกลี้ยงหมดแล้ว
แต่กลับมามีขึ้นใหม่ในช่วงสงคราม 4 วันที่ไทยปะทะกับเขมร ซึ่งลูกชายก็บอกเป็นของใหม่ เพราะเจอตอนกำลังใส่ก็มีและมีการถ่ายคลิปเอาไว้ตอนยิงกันด้วย