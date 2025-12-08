xs
(คลิป)เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงทหารบาดเจ็บรักษาตัว รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อุบลราชธานี - จังหวัดอุบลราชธานี ลำเลียง 3 ทหารบาดเจ็บจากการปะทะกับทหารกัมพูชา เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์


                     

ที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เฮลิคอปเตอร์ได้ลำเลียงทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการยิงปะทะกันที่ช่องบก ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เมื่อช่วงเช้าวันนี้ มารับการรักษาตัวจำนวน 3 นาย ประกอบด้วย พลทหาร ยุทธภูมิ ปริปุรณะ พลทหาร พีรวัส ตะเพียนทอง จ.ส.อ.นภา เถื่อนไพร




เมื่อทั้ง 3 นายถูกส่งตัวมาถึงรถพยาบาลได้เข้าไปรับพร้อมรีบนำส่งเข้าห้องพยาบาลเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บทันที

