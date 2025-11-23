ทภ.2 โต้ข่าวทหารไทยถูกสะเก็ดระเบิดเจ็บ ยันเป็นคลิปเก่าเหตุปะทะ ไทย-เขมร 24 ก.ค.

กองทัพภาคที่ 2 ขอประชาชน ไม่เผยแพร่คลิปฯ กำลังพลได้รับบาดเจ็บ จากสะเก็ดระเบิด ระบุ เป็นคลิปเก่าจากเหตุปะทะเมื่อวันที่ 24 ก.ค. ปัจจุบันกำลังพลหายเป็นปกติ ประจำแนวในพื้นที่ช่องบกเป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่ 23 พ.ย.68 จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวีดีโอกรณีกำลังพลได้รับบาดเจ็บ ถูกสะเก็ดระเบิด ที่บริเวณช่วงขา นั้น แหล่งข่าวระดับสูงจากกองทัพภาคที่ 2 เผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ 24 ก.ค. 68 เวลาประมาณ 13. 56 น. ซึ่งทางหน่วย ผู้บังคับบัญชา ได้รับรายงาน จาก กองร้อยทหารราบที่ 6023 (ร้อย.ร.6023 ) ร.6 พัน.3 ว่า กำลังพลที่ปฏิบัติงาน บริเวณพลาญขี้สัก พื้นที่ช่องบก ที่ถูกฝ่ายกัมพูชา โจมตีด้วยอาวุธยิงสนับสนุน ทำให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บ จากสะเก็ดกระสุนปืน จำนวน 3 นาย หน่วยจึงจัดชุดรับผู้ป่วยเจ็บเดินเท้าเข้าในพื้นที่ เพื่อรับกำลังพลทั้ง 3 นาย
จากนั้นนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันกำลังพลดังกล่าว ได้ทำการรักษาหายเป็นปกติ และกลับเข้าประจำแนวในพื้นที่ช่องบกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
“ขอพี่น้องประชาชน อย่าเผยแพร่ภาพคลิปเก่าเพื่อสร้างความตื่นตกใจให้กับสังคม ปัจจุบันนี้ สถานการณ์ยังปกติ ย้ำว่ากำลังพลพร้อมปฎิบัติในทุกเมื่อ ด้วยความไม่ประมาท” แหล่งข่าวระดับสูงจากกองทัพภาคที่ 2 กล่าว