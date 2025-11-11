ทหารเมียนมาทิ้งระเบิด–ยิงถล่มฐาน KNU ลึกในฝั่งเมียนมา ตรงข้ามปิล๊อก ฝั่งไทยไร้ผลกระทบ

กาญจนบุรี - ทหารเมียนมาทิ้งระเบิด–ยิงถล่มฐาน KNU เสียงระเบิดดังถึงฝั่งไทย แต่ไม่มีผลกระทบต่อประชาชน–นักท่องเที่ยว ด้านฝ่ายความมั่นคงไทยเฝ้าติดตามใกล้ชิด เหตุเกิดไกลจากแนวชายแดนกว่า 8–10 กม.
วันนี้( 11 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณช่องทางหินกอง ตรงข้าม ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ทหารเมียนมาที่ตรึงกำลังอยู่ตามแนวชายแดน ได้เปิดปฏิบัติการโจมตีฐานที่ตั้งของกองกำลังกะเหรี่ยง พล.น.4 กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNLA) ในพื้นที่บ้านทะเลอ่อง ลึกเข้าไปในฝั่งเมียนมาราว 8–10 กิโลเมตร
แหล่งข่าวในพื้นที่เปิดเผยว่า ระหว่างเกิดเหตุชาวบ้านได้ยินเสียงการยิงลูกระเบิดจำนวน 4 นัด ตามด้วยเสียงเครื่องบินโจมตีของทหารเมียนมาทิ้งระเบิดลงพื้นที่ประมาณ 4–5 ลูก ก่อนใช้ปืนกลหนักยิงสนับสนุนถล่มฐาน KNLA ต่อเนื่อง เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ด้านประชาชนริมแนวชายแดนฝั่งไทย โดยเฉพาะพื้นที่ ต.ปิล๊อก ยืนยันว่าไม่ได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดหรือสะเก็ดกระสุน แม้จะได้ยินเสียงดังมาถึงฝั่งไทย แต่สามารถใช้ชีวิตประกอบอาชีพได้ตามปกติ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไทยได้เพิ่มความเข้มในการติดตามสถานการณ์ เพื่อประเมินผลกระทบด้านความปลอดภัย พร้อมย้ำว่า พื้นที่ปฏิบัติการอยู่ลึกในเขตเมียนมา ไม่กระทบต่อชุมชนและนักท่องเที่ยวฝั่งไทย ขอให้ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนก แต่ติดตามข่าวจากหน่วยงานรัฐอย่างใกล้ชิด