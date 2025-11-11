xs
xsm
sm
md
lg

ทหารเมียนมาทิ้งระเบิด–ยิงถล่มฐาน KNU ลึกในฝั่งเมียนมา ตรงข้ามปิล๊อก ฝั่งไทยไร้ผลกระทบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กาญจนบุรี - ทหารเมียนมาทิ้งระเบิด–ยิงถล่มฐาน KNU เสียงระเบิดดังถึงฝั่งไทย แต่ไม่มีผลกระทบต่อประชาชน–นักท่องเที่ยว ด้านฝ่ายความมั่นคงไทยเฝ้าติดตามใกล้ชิด เหตุเกิดไกลจากแนวชายแดนกว่า 8–10 กม.

วันนี้( 11 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณช่องทางหินกอง ตรงข้าม ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ทหารเมียนมาที่ตรึงกำลังอยู่ตามแนวชายแดน ได้เปิดปฏิบัติการโจมตีฐานที่ตั้งของกองกำลังกะเหรี่ยง พล.น.4 กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNLA) ในพื้นที่บ้านทะเลอ่อง ลึกเข้าไปในฝั่งเมียนมาราว 8–10 กิโลเมตร

แหล่งข่าวในพื้นที่เปิดเผยว่า ระหว่างเกิดเหตุชาวบ้านได้ยินเสียงการยิงลูกระเบิดจำนวน 4 นัด ตามด้วยเสียงเครื่องบินโจมตีของทหารเมียนมาทิ้งระเบิดลงพื้นที่ประมาณ 4–5 ลูก ก่อนใช้ปืนกลหนักยิงสนับสนุนถล่มฐาน KNLA ต่อเนื่อง เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ด้านประชาชนริมแนวชายแดนฝั่งไทย โดยเฉพาะพื้นที่ ต.ปิล๊อก ยืนยันว่าไม่ได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดหรือสะเก็ดกระสุน แม้จะได้ยินเสียงดังมาถึงฝั่งไทย แต่สามารถใช้ชีวิตประกอบอาชีพได้ตามปกติ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไทยได้เพิ่มความเข้มในการติดตามสถานการณ์ เพื่อประเมินผลกระทบด้านความปลอดภัย พร้อมย้ำว่า พื้นที่ปฏิบัติการอยู่ลึกในเขตเมียนมา ไม่กระทบต่อชุมชนและนักท่องเที่ยวฝั่งไทย ขอให้ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนก แต่ติดตามข่าวจากหน่วยงานรัฐอย่างใกล้ชิด








ทหารเมียนมาทิ้งระเบิด–ยิงถล่มฐาน KNU ลึกในฝั่งเมียนมา ตรงข้ามปิล๊อก ฝั่งไทยไร้ผลกระทบ
ทหารเมียนมาทิ้งระเบิด–ยิงถล่มฐาน KNU ลึกในฝั่งเมียนมา ตรงข้ามปิล๊อก ฝั่งไทยไร้ผลกระทบ
ทหารเมียนมาทิ้งระเบิด–ยิงถล่มฐาน KNU ลึกในฝั่งเมียนมา ตรงข้ามปิล๊อก ฝั่งไทยไร้ผลกระทบ
ทหารเมียนมาทิ้งระเบิด–ยิงถล่มฐาน KNU ลึกในฝั่งเมียนมา ตรงข้ามปิล๊อก ฝั่งไทยไร้ผลกระทบ
ทหารเมียนมาทิ้งระเบิด–ยิงถล่มฐาน KNU ลึกในฝั่งเมียนมา ตรงข้ามปิล๊อก ฝั่งไทยไร้ผลกระทบ
กำลังโหลดความคิดเห็น