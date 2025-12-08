กองทัพบกอัปเดตตัวเลขทหารไทยเสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 15 นาย จากเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมเปิดเผยรายชื่อ

กองทัพบก อัปเดตตัวเลขทหารที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์สู้รบบริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา 2 วัน เสียชีวิต 1 นาย บาดเจ็บ 18
เมื่อเวลา18.00 น. วันที่ 8 ธ.ค. 68 พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์สู้รบบริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 7-8 ธ.ค. 68 มีกำลังพลจากกองทัพภาคที่ 1 และกองทัพภาคที่ 2 เสียชีวิตรวม 1 นาย บาดเจ็บ 18 นาย ประกอบด้วย
วันที่ 7 ธ.ค. 68 บาดเจ็บ 2 นาย ในพื้นที่ภูผาเหล็ก-พลาญหินแปดก้อน พื้นที่กองทัพภาคที่2 ได้แก่
1. ส.อ. อนุชาติ เรือนคำ สังกัด กองพันทหารปืนใหญ่ที่6 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 อาการถูกยิงที่ขาซ้าย
2. พลทหารพรชัย จำปาจูม สังกัด กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่6 อาการโดนแรงอัดกระสุนปืนเล็ก
วันที่ 8 ธ.ค. 68 เสียชีวิต 1 นาย บาดเจ็บ 13 นาย ประกอบด้วย
พื้นที่ฐานป้องไพร ช่องบก
1. จ.ส.อ.ศตวรรษ สุจริต สังกัด กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ 6 เสียชีวิต
2. พลทหาร ยุทธภูมิ ปริปุรณะ สังกัด กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ 6 อาการโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณใบหน้า
3. พลทหาร พีรวัส ตะเพียนทอง กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ 6 อาการ โดนสะเก็ดระเบิดบริเวณขาทั้งสองข้าง
4. จ.ส.อ.นภา เถื่อนไพล สังกัด กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ 6 อาการ ถูกโจมตีจากอาวุธยิงสนับสนุนมีอาการแน่นหน้าอก
5.พลทหาร ธนวัฒน์ แก้วหาญ สังกัดกรมทหารราบที่ 16 อาการโดนแรงระเบิดแน่นหน้าอก
6.พลทหาร ดำรง มูลสาร สังกัดกรมทหารราบที่ 16 อาการโดนแรงระเบิดแน่นหน้าอก
พื้นที่ฐานแดนไกล ช่องอานม้า
7.ส.อ.ธรรมวัฒน์ ศรีหมอก สังกัดกองพันจู่โจม อาการ ถูกสะเก็ดที่ต้นขาทั้งสองข้าง
8.ส.อ.ชนะพงษ์ สถิตป่าแขม สังกัดกองพันจู่โจม อาการ ถูกสะเก็ดบริเวณต้นขาทั้งสองข้าง
9.พลทหาร วิรัก อรุณประสิทธิชัย สังกัดกองพันจู่โจม อาการโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณขาขวา
บริเวณฐานเนิน 527
10.อส.ทพ.สนิท หวังลาภ สังกัดกรมทหารพรานที่ 23 อาการบาดเจ็บที่นิ้วมือ
11.พลทหาร ศรายุทธ พินิจภาระ สังกัดกองพันทหารม้าที่ 17 กรมทหารราบที่ 1 อาการบาดเจ็บที่นิ้วมือ
พื้นที่ประสาทตาเมือนธม
12.พลทหารธีรพัฒน์ พรมเย็น สังกัดกองพันทหารม้าเฉพาะกิจที่ 20 อาการโดนแรงอัดจากระเบิด
พื้นที่พระร่วง
13. พลทหาร กิตติโชติ ศรีสุลัย สังกัด กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 106 กรมทหารปืนใหญ่ที่6 อาการโดนแรงอัดจากระเบิด
พื้นที่ปราสาทคนา
14.ส.อ.สมเกียรติ กาละพันธ์ สังกัดกองพันทหารช่างที่6 กองพลทหารราบที่ 6 อาการโดนแรงระเบิดจาก RPG
พื้นที่กองทัพภาคที่1 จำนวน 3 นาย ดังนี้
1.ส.อ.นพชัย คลังแสง สังกัด ร.112 ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดบริเวณปากและมีอาการแน่นหน้าอก จากเหตุฝ่ายกัมพูชาที่ใช้เครื่องยิงลูกระเบิดและปืนใหญ่ ยิงสนับสนุนเข้ามายังฝั่งไทย พื้นที่ อ.ตาพระยา ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลตาพระยา อ.ตาพระยา ปัจจุบันอาการปลอดภัย
2.ส.อ.ธีรวัฒน์ วงด้วง สังกัด ช.พัน.2 ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะในพื้นที่ บ.หนองหญ้าแก้ว มีอาการแน่นหน้าอก หูอื้อจากแรงระเบิด ไม่มีบาดแผล ทำการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่และส่งเข้ารักษาพยาบาล
3.จ.ส.อ.สิรวิชญ์ อะมะมูล สังกัด ช.พัน.2 ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะในพื้นที่ บ.หนองหญ้าแก้ว ได้รับบาดเจ็บบริเวณสะโพกจากแรงระเบิด ปัจจุบันทำการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่และส่งเข้ารักษาพยาบาล