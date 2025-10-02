“ทบ.” ระดม กำลังพล-ยุทโธปกรณ์ ช่วยประชาชนประสบอุทกภัยพายุบัวลอย

กองทัพบกระดมกำลังพล–ยุทโธปกรณ์ช่วยผู้ประสบภัยพายุ “บัวลอย” ครอบคลุมทุกภาค ตั้งศูนย์พักพิง–มอบถุงยังชีพ พร้อมซ่อมถนน–สะพาน ฟื้นฟูพื้นที่น้ำลด และเปิดสายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัย 24 ชม.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีอิทธิพลของพายุ “บัวลอย” ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง ซึ่งทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์และน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น
พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก และผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมสั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก และหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1-3 เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ กองพันทหารม้าที่ 27, กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์, กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์, กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์, กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์, กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุนที่ 12, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21, กรมทหารราบที่ 6, กรมทหารราบที่ 8, มณฑลทหารบกที่ 21,
มณฑลทหารบกที่ 23, มณฑลทหารบกที่ 24, มณฑลทหารบกที่ 27, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36, กรมทหารม้าที่ 2, กรมทหารราบที่ 17, กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21, กองพลทหารม้าที่ 1 และกองพลทหารราบที่ 4 โดยได้บรรจุกระสอบทรายทำแนวป้องกันน้ำ, ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง, อพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย, ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ, จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพประชาชน พร้อมสนับสนุนส่วนราชการในพื้นที่จัดตั้งกองอำนวยการศูนย์พักพิง และจัดรถครัวสนามเพื่อดูแลเสริมปัจจัยการดำรงชีพ
ขณะเดียวกันได้จัดกำลังพลชุดทหารช่างเข้าซ่อมแซมถนนและสะพานที่ถูกกระแสน้ำตัดขาด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้ประชาชน พร้อมฟื้นฟูทำความสะอาดในพื้นที่น้ำลด เพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ
ทั้งนี้ กองทัพบกพร้อมนำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ดูแลช่วยเหลือ และเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกสถานการณ์ ซึ่งหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการติดต่อเพื่อขอรับการช่วยเหลือ สามารถประสานผ่านหน่วยทหารใกล้บ้าน หรือติดต่อผ่านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก (ส่วนกลางและกรุงเทพมหานคร) โทร. 022977648 – 9, ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก กองทัพภาคที่ 1 (ภาคกลาง) โทร. 022803977, ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก กองทัพภาคที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โทร. 044245946, ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก กองทัพภาคที่ 3 (ภาคเหนือ) โทร. 055242859 และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก กองทัพภาคที่ 4 (ภาคใต้) โทร. 075383405 ตลอด 24 ชั่วโมง