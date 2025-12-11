ไทยสูญเสียทหารกล้ารายที่ 9 ในสมรภูมิปราสาทตาเมือนธม

กองทัพไทยสูญเสียทหารกล้าเพิ่มเป็นรายที่ 9 หลัง “พลทหารธนกร สิงหาชาติ” สังกัดกองกำลังรบกองทัพภาคที่ 2 พลีชีพกลางสมรภูมิปราสาทตาเมือนธม จากการถูกสะเก็ดปืน ค. ของฝ่ายกัมพูชา ขณะปฏิบัติหน้าที่ป้องกันพื้นที่ชายแดน
วันนี้ (11 ธ.ค.) แฟนเพจเฟซบุ๊ก Army Military Force โพสต์รูปและเนื้อหาระบุว่า ขอสดุดีทหารกล้าพลีชีพเป็นรายที่ 9 พลทหารธนกร สิงหาชาติ ภูมิลำเนา ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม สังกัดกองกำลังรบกองทัพภาคที่ 2 กองร้อยทหารราบที่ 211 กองพันทหารราบที่ 21 ตำแหน่งพลยิงลูกระเบิด 40 มม. (M203) พลีชีพกลางสมรภูมิปราสาทตาเมือนธม จากการถูกสะเก็ดกระสุน ปืน ค.ของฝ่ายกัมพูชา