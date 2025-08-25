ดับไฟไปด้วยใจ โดนขู่แจ้งจับ! อาสาฯ พยัคฆภูมิพิสัย ตัดพ้อ ถูก จนท. สั่ง "ดับเครื่อง" ทั้งที่เพลิงยังไม่สงบ

"อาสาไปด้วยใจ ไม่ได้ไปเอาหน้า แต่โดนขู่แจ้งจับ!" โซเชียลเดือดคลิป "โก๋ อุ๋ย ดับเพลิงภาคตะวันออก" แฉปมขัดแย้งกลางเหตุไฟไหม้ที่ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม หลังอาสาฯ ถูก เจ้าหน้าที่ภาครัฐสั่ง "ดับเครื่อง" ทั้งที่ไฟยังไม่มอด และข่มขู่ แจ้งความจับ อ้างไม่ทำตามคำสั่ง ทั้งที่กำลังใช้เทคนิค "หัวฉีดระบายควัน"
เมื่อวันที่ 24 ส.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “โก๋ อุ๋ย ดับเพลิงภาคตะวันออก“ ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอความยาวเกือบ 1 นาที เผยให้เห็นความขัดแย้งและปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานดับเพลิงของกลุ่มอาสาสมัคร ในอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม หลังโดนเจ้าหน้าที่ภาครัฐสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ทั้งที่เพลิงยังไม่หยุด พร้อมขู่หากไม่หยุดจะแจ้งความจับกลุ่มดับเพลิง อาสาสมัครในพื้นที่ได้โพสต์ข้อความระบุถึงการทุ่มเทเข้าช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ครั้งล่าสุด โดยเน้นย้ำถึงเจตนาที่บริสุทธิ์ว่า "อาสาไปด้วยใจ ไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยครับ เพราะไปช่วยไม่ได้ไปเอาหน้า" พร้อมยืนยันว่าได้รายงานตัวทุกครั้งเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ สั่งดับเครื่อง ทั้งที่ไฟยังไม่ดับ และขู่แจ้งความ
ผู้โพสต์ระบุว่า สาเหตุที่ยังคงมีการฉีดน้ำเป็นเพราะยังมีควันหนาแน่น และต้องการระบายควันออกจากพื้นที่ โดยพยายามชี้แจงผู้สั่งการว่าให้รู้จักกับคำว่า "ใช้หัวฉีดระบายควัน" ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ในการระบายความร้อนและกลุ่มควันพิษเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ชุดเข้าเผชิญเหตุทำงานได้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ