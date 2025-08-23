ยกย่องความกล้าหาญ! ร.16 พัน.2 จัดพิธีประดับยศในสนามให้กำลังพลชายแดนไทย-กัมพูชา

เพจ “กองทัพภาคที่2“ เผยภาพกองพันทหารราบที่ 162 (ร.16 พัน.2) ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
เมื่อวันที่ 22 ส.ค. เพจ “กองทัพภาคที่2“ เผยภาพกองพันทหารราบที่ 162 (ร.16 พัน.2) ได้กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ รักษา ปกป้องอธิปไตยของชาติและประชาชน
ทั้งนี้ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 162 (ร.16 พัน.2) ได้กล่าวเเสดงความยินดี เเละเเนะเเนวทางในการรับราชการโดยให้ยึดถือการทำงาน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ประชาชน
อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตร่วมคอมเมนต์ยกย่องความกล้าหาญของเหล่าทหารกล้าเป็นจำนวนมาก เช่น สุดยอดมากเลยค่ะ ขอแสดงความยินดีกับทหารผู้กล้าทุกนายด้วยนะค่ะ ทำดีย่อมได้ดีค่ะ , เป็นเกียรติ ภูมิใจ และดีใจแทนน้องๆทหารทุกท่านค่ะ , ประดับยศในสนามรบ ยินดีด้วยครับ