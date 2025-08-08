ส่วนเครื่องจักรกล สชป. 6 เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเพาะปลูกพืชฤดูฝน(นาปี) จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อเร็วๆนี้ นายสุวัฒน์ สุวรรณไชยรพ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้ นายทรัพย์ บุตรโพธิ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ, นายบรรเทิง อิ่มจิตร หัวหน้าหมวดปฏิบัติการสูบน้ำมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสูบน้ำมหาสารคาม เร่งดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณบ้านดอนจำปา หมู่ที่ 7 และ 8 ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเพาะปลูกพืชฤดูฝน (นาปี) เนื่องจากฝนทิ้งช่วง เพื่อช่วยเหลือนาข้าวของเกษตรกรให้มีน้ำเพียงพอ
ซึ่งในปัจจุบันส่วนเครื่องจักรกล ได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเพาะปลูกพืชฤดูฝน(นาปี) ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามแล้ว จำนวน 4 เครื่อง มีพื้นที่ได้รับผลประโยชน์รวม 4,200 ไร่ โดยมีอัตราการสูบน้ำรวม 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง