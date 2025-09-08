“ภูมิธรรม” เตรียมนั่งประชุม ครม.นัดสุดท้าย อำลาทำเนียบ

วันนี้ (8 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี จะนั่งเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันอังคารที่ 9 กันยายน นี้ เวลา 10.30 น. ที่ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาล โดยคาดว่าจะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งสุดท้ายของรัฐบาลรักษาการ ทั้งนี้ ในวาระการประชุม ไม่มีวาระใดที่สำคัญ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ นายภูมิธรรม จะใช้โอกาสกล่าวขอบคุณคณะรัฐมนตรี ที่ได้ร่วมทำงานกับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมาจนถึงวาระสุดท้าย จากนั้นจะมีการร่วมรับประทานอาหารร่วมกับสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล เพื่อเป็นการอำลาตำแหน่ง อย่างเป็นทางการ