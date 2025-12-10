กองทัพบกประกาศ “ยุทธการศตวรรษ” เพื่อสดุดีทหารกล้าผู้สละชีพ ปกป้องอธิปไตยไทยชายแดนกัมพูชา

วันที่ 10 ธ.ค. 68 รายงานข่าวจากกองทัพบกเปิดเผยว่า ในห้วงการปฏิบัติการป้องกันอธิปไตยไทยตลอดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 68 เป็นต้นมา กองทัพบกสูญเสียกำลังพลผู้กล้าหาญหนึ่งนายเป็นท่านแรก ผู้ซึ่งลุกขึ้นยืนที่แนวหน้า ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเกียรติของทหารอาชีพ และท่านได้มอบ “ชีวิต” เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย
เพื่อสดุดีเกียรติยศและความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของวีรชนผู้นี้ กองทัพบกจึงประกาศนามการรบในครั้งนี้ว่า
“ยุทธการศตวรรษ” เพื่อเกียรติศักดิ์แห่งผู้ปกป้องแผ่นดิน
การเสียสละของพวกเขาเหล่าทหารกล้า ไม่ใช่เพียงเหตุการณ์หนึ่งในสนามรบ แต่เป็น “หมุดหมายประวัติศาสตร์” ของกองทัพบก เป็นบทพิสูจน์แห่งศรัทธา หน้าที่ และการไม่ยอมถอยเมื่อผืนแผ่นดินไทยถูกคุกคาม
กองทัพบกขอยืนหยัดสืบทอดเจตนารมณ์ผู้กล้า เดินหน้า “ยุทธการศตวรรษ” จนกว่าจะบรรลุภารกิจเพื่อความปลอดภัยของประชาชนไทย และเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างถึงที่สุด