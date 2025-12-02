กองทัพภาคที่ 2 บรรจุน้องสาว “สิบเอก นพพล” ทหารพลีชีพชายแดนไทย-กัมพูชา เข้ารับราชการแทน

กองทัพบกเดินหน้ามาตรการดูแลครอบครัวทหารผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยกองทัพภาคที่ 2 บรรจุญาติใกล้ชิดเข้ารับราชการ คือน้องสาว “สิบเอก นพพล” ทหารพลีชีพชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาชีพและเป็นเกียรติแด่ผู้กล้าที่พลีชีพเพื่อชาติ
วันนี้ (2 ธ.ค.) เพจ “กองทัพภาคที่ 2” ได้โพสต์ระบุข้อความว่า “ได้บรรจุ นางสาวสุวิมล บุญเลิศ น้องสาวของ สิบเอก นพพล บุญเลิศ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สังกัดมณฑลทหารบกที่ 22 พร้อมเริ่มปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสร้างหลักประกันด้านอาชีพให้แก่ครอบครัวของผู้เสียสละ
ก่อนหน้านี้ สิบเอก นพพล ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นพลลาดตระเวน กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 6 ได้เสียชีวิตจากเหตุปะทะในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ขณะปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประเทศชาติ เหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความเสียสละและความกล้าหาญของกำลังพลที่ยืนหยัดทำหน้าที่ท่ามกลางความเสี่ยงด้านความมั่นคง
กองทัพบกระบุว่า การบรรจุญาติของทหารผู้เสียชีวิตเข้ารับราชการ ถือเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญในการดูแลครอบครัวของผู้กล้า ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมเป็นการเชิดชูเกียรติผู้เสียชีวิตในฐานะ “ผู้ปกป้องแผ่นดิน” ที่อุทิศชีวิตเพื่อชาติ
กองทัพภาคที่ 2 ได้แสดงความอาลัยและยกย่องความเสียสละของสิบเอก นพพล พร้อมย้ำว่ากองทัพจะยังคงให้ความสำคัญต่อสวัสดิการและการช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่เสียสละเพื่อประเทศชาติจะไม่ถูกลืม และครอบครัวของพวกเขาจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม”