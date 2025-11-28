“พลอย เฌอมาลย์” บริจาคช่วยน้ำท่วม 5 แสน ผ่านองค์กรทำดี “บุ๋ม ปนัดดา” ซึ้งใจ โพสต์ขอบคุณ

น้ำใจคนไทยหลั่งไหลไปช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ภาคใต้ไม่ขาดสาย หลังต้องเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง หลายชุมชนถูกตัดขาด บ้านเรือนเสียหาย และประชาชนจำนวนมากยังคงต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ล่าสุดนักแสดงชื่อดัง “พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์” ได้ร่วมกับ LBC CLINIC มอบเงินบริจาคเป็นจำนวน 500,000 บาท ผ่านองค์กรทำดี ของพิธีกรตัวแม่ “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” เพื่อสมทบทุนฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย และช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ด้าน “บุ๋ม ปนัดดา” รู้สึกซาบซึ้งใจ โพสต์ขอบคุณในเฟซบุ๊กส่วนตัว
โดยการช่วยเหลือในครั้งนี้ เป็นความห่วงใยจากใจจริง ที่อยากจะเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนในการฟื้นฟู และเยียวยาผู้ประสบภัย ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน เป็นพลังใจให้หลายครัวเรือนก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ รวมถึงเป็นอีกหนึ่งพลังที่ช่วยเสริมกำลังใจให้ผู้ประสบภัยกลับมาฟื้นตัว และก้าวผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากได้อย่างเข้มแข็งอีกครั้ง