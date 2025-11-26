ปฏิบัติการเร่งด่วน! ฮ.บินด่วนหย่อนถุงยังชีพ-น้ำดื่ม ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหนักหาดใหญ่

คลิปวิดีโอปฏิบัติการช่วยเหลือฉุกเฉินทางอากาศหลังน้ำท่วมใหญ่ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เข้าขั้นวิกฤตจนการช่วยเหลือภาคพื้นดินถูกตัดขาดโดยสมบูรณ์ เฮลิคอปเตอร์หลายลำถูกระดมบินเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยเพื่อทำการ หย่อนถุงยังชีพ ซึ่งบรรจุอาหารแห้งและน้ำดื่มให้แก่ประชาชนที่ติดค้างอยู่ตามอาคารบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมสูง
จากสถานการณ์น้ำท่วมหนักในอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งส่งผลให้หลายพื้นที่กลายเป็นอัมพาต ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนท่วมมิดชั้นสองของอาคารบ้านเรือน และระบบการสื่อสารถูกตัดขาด ประชาชนจำนวนมากติดค้างอยู่ภายในบ้านโดยขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มมาเป็นเวลาหลายวัน
ล่าสุด วันนี้ 26 พ.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Gunsu Wichakorn” เผยคลิปวิดีโอปฏิบัติการเร่งด่วนทางอากาศ เฮลิคอปเตอร์เร่งทยอยบินเข้าพื้นที่เพื่อหย่อนถุงยังชีพมอบอาหารและน้ำดื่มที่จำเป็นแก่ประชาชนที่ยังติดค้างอยู่ตามอาคารบ้านเรือน และพื้นที่ที่ถูกตัดขาดจากภายนอกโดยสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการบนเฮลิคอปเตอร์ต้องทำงานด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากต้องบินในระดับต่ำเพื่อกำหนดเป้าหมายในการหย่อนเสบียงให้ถึงมือผู้ประสบภัยอย่างแม่นยำ โดยมีรายงานว่าภารกิจนี้ได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้ประชาชนหลายร้อยครัวเรือนที่รอคอยความช่วยเหลืออย่างสิ้นหวัง
การส่งเสบียงทางอากาศถือเป็นทางออกเดียวในขณะที่ระดับน้ำยังคงสูงและกระแสน้ำมีความเชี่ยวแรง อย่างไรก็ตาม การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดค้างอยู่ตามจุดต่างๆ ในเมืองยังคงดำเนินไปอย่างจำกัด เนื่องจากขาดแคลนเรือท้องแบนและอุปกรณ์กู้ภัยที่เพียงพอต่อความต้องการของพื้นที่ประสบภัยขนาดใหญ่