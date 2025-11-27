“มดดำ - ทราย มาดามฟิน” ควักเงินซื้อเรือช่วยน้ำท่วมภาคใต้ และอาหารแห้งให้ผู้ประสบอุทกภัย

น้ำใจคนไทยหลั่งไหลสู่ภาคใต้ คนบันเทิงร่วมส่งกำลังใจและกำลังทรัพย์ให้กับพี่น้องชาวหาดใหญ่ จ.สงขลา ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ ทั้งการลงพื้นที่ช่วยเหลือด้วยตนเอง การเงินและสิ่งของจำเป็น ตลอดจนการโพสต์ข้อความเพื่อส่งต่อข้อมูลช่องทางความช่วยเหลือแก่ประชาชน ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังน่าเป็นห่วง
โดย มดดำ คชาภา และ ทราย มาดามฟิน ได้ซื้อเรือ 350,000 บาท มอบให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ยังติดค้างอยู่ตามบ้านเรือน ไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้ รวมถึงอาหารแห้งต่างๆ น้ำดื่ม ของใช้จำเป็น ซึ่ง ทราย มาดามฟิน ได้ลงพื้นที่ช่วยพี่น้องชาวหาดใหญ่ด้วยตนเอง มีเจ้าหน้าที่ดูแลทุกคนอย่างเต็มกำลัง
มดดำ คชาภา ได้โพสต์ข้อความว่า “และมาดามฟิน พร้อมทีมงานรายการแฉ ขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจ ส่งต่อความช่วยเหลือให้พี่น้องภาคใต้ ขอบคุณทุกน้ำใจที่ร่วมส่งต่อกำลังใจและการสนับสนุนให้พี่น้องชาวใต้ในเวลานี้ เราขอยืนเคียงข้างพี่น้องชาวใต้ พร้อมสนับสนุนการช่วยเหลือในทุกช่องทางที่สามารถทำได้ขอให้ความเข้มแข็งและน้ำใจของทุกคนช่วยให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็ว เราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน”