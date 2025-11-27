อินฟลูฯสาวชาวสกลใช้งบร่วมล้านซื้ออาหารแห้งแพ็กส่งช่วยเหลือพี่น้องชาวหาดใหญ่

สกลนคร-อินฟลูเอนเซอร์สาวชาวสกลนครทุ่มเงิน
1.3 ล้าน ช่วยเหลือพี่น้องชาวหาดใหญ่ที่กำลังเดือดร้อนจากน้ำท่วมครั้งรุนแรง
พร้อมขอเป็นแทนชาวอีสานส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยผ่านพ้นปัญหาไปให้ได้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณ โชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้า BYD อ.เมือง จ.สกลนคร อาสาสมัครชาวสกลนคร ที่ตั้งใจอยากช่วยเหลือพี่น้องชาวหาดใหญ่ จ.สงขลา ที่กำลังประสบอุทกภัยครั้งรุนแรงที่สุด ได้เดินทางมารวมตัวกันตามที่ น.ส.มณฑาทิพย์ สุวรรณมาโจ หรือบิ๋ม อินฟลูเอนเซอร์สาวและนักธุรกิจ ได้โพสต์ขอแรงอาสาสมัครที่ใกล้เคียงช่วยกันแพ็ก น้ำดื่ม อาหารแห้ง สิ่งจำเป็นต่างๆ หลังตัวเธอเองนั้นได้ควักเงินส่วนตัวซื้อสิ่งของต่างๆ เป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท และบริจาคสมทบทีมกู้ภัยที่มีอุปกรณ์กู้ภัยเรือและเครื่องยนต์เรือ เดินทางเข้าพื้นที่ อ.หาดใหญ่ เป็นจำนวนเงินอีก 3 แสนบาท
โดยการรวมตัวกันครั้งนี้ มีเจ้าของสถานที่ เพื่อนอินฟลูฯหลายคน เช่น โจ๋ โซเซียล ผกก.ภาพยนต์ “ตำรวจแต่ง” เดินทางมาให้กำลังใจและช่วยแพ็กสิ่งของร่วมกันกับอาสาสมัคร ที่เดินทางมาทำด้วยใจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาว อ.หาดใหญ่ ที่กำลังเดือดร้อนประสับภัยอยู่ในขณะนี้
น.ส.มณฑาทิพย์ สุวรรณมาโจ หรือบิ๋ม กล่าวว่า ตนได้ติดตามดูข่าวความเดือดร้อนของพี่น้องชาว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รู้สึกเห็นใจและให้กำลังใจพี่น้องชาว อ.หาดใหญ่ ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้ไปให้ได้ และขอให้ปลอดภัยทุกคน ซึ่งน้ำท่วมคราวนี้นั้นหนักจริงๆ โดยตนเองนั้นพอมีกำลังก็มาจากการสนับสนุนของพ่อแม่พี่น้องประชาชน จึงแบ่งปันตามกำลังที่มีเป็นตัวแทนชาวภาคอีสานส่งไปช่วยพี่น้องชาวใต้ แม้จะไม่มากมายเท่าใดนัก ซึ่งสิ่งของเหล่านี้จะเดินทางออกจาก จ.สกลนครเร็วที่สุด
ขณะที่ โจ๋ โซเซียล อินฟลูฯชื่อดังชาวสกลนคร กล่าวว่า ขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาว จ.สกลนคร ส่งกำลังใจให้พี่น้องชาว อ.หาดใหญ่ ผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ไปให้ได้ วันนี้ตั้งใจมาช่วยแพ็กของในฐาะนะศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมโรงเรียนเดียวกันกับบิ๋ม ซึ่งมาทำด้วยใจจริงอยากให้สิ่งของเหล่านี้ไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในสภาวะวิกฤตในตอนนี้ขอส่งกำลังใจว่าสู้ๆครับ.