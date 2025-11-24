“เปิ้ล นาคร” ช่วยน้ำท่วมชาวหาดใหญ่ แต่กลายเป็นผู้ประสบภัย ติดอยู่บนหลังคา ยังหาคนเข้าไปช่วยไม่ได้

กลายเป็นผู้ประสบภัยไปด้วย สำหรับ “เปิ้ล นาคร ศิลาชัย” ซึ่งเดินทางไปช่วยพี่น้องชาวหาดใหญ่ ที่ประสบอุทกภัยหนักเข้าขั้นวิกฤต มีคนขอความช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก
ล่าสุดเฟซบุ๊ก เปิ้ล นาคร ได้เผยว่า เปิ้ลเรือเสียระหว่างเข้าไปช่วยเหลือ ทำให้ติดอยู่กับผู้ประสบภัย ยังหาคนเข้าไปช่วยไม่ได้ ติดต่อไม่ได้ ต่อมาก็ได้โพสต์ว่า เปิ้ล นาคร ติดอยู่บนหลังคาบ้าน ซอย 27 เพชรเกษม ชุมชนศาลาลุงทอง อำเภอหาดใหญ่ เจ็ตสกีน้ำเข้า ช่วยด้วยครับ ใครประสานได้บ้าง ติดเครื่องมือซ่อมมาด้วย พร้อมให้เบอร์คนที่อยู่แถวนั้น
ส่วนที่น่าเป็นห่วงคือใต้โพสต์ดังกล่าว มีชาวบ้านที่เดือดร้อน เข้ามาขอความช่วยเหลือเป็นจำนวนมากแทบจะ 90 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว