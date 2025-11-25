เปิ้ล นาคร ติดน้ำท่วมหาดใหญ่ ขึ้นชั้นสองหนีน้ำ–โทรศัพท์เหลือ 1% เผย อาจเป็นข้อความสุดท้าย ยังรอความช่วยเหลือ

เปิ้ล นาคร โพสต์ขอความช่วยเหลือกลางวิกฤตน้ำท่วมหาดใหญ่ หลังเรือเสียระหว่างเข้าช่วยชาวบ้าน ก่อนติดอยู่ชั้น 2 พร้อมพ่อแม่ แบตโทรศัพท์เหลือเพียง 1% ขณะน้ำเพิ่มระดับรวดเร็ว ยังรอความช่วยเหลือ ขอพระคุ้มครองทุกคน
จากกรณี “เปิ้ล นาคร ศิลาชัย” ซึ่งเดินทางไปช่วยพี่น้องชาวหาดใหญ่ ที่ประสบอุทกภัยหนักเข้าขั้นวิกฤต มีคนขอความช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก
โดยที่ เฟซบุ๊ก “เปิ้ล นาคร” ได้เผยว่า เปิ้ลเรือเสียระหว่างเข้าไปช่วยเหลือ ทำให้ติดอยู่กับผู้ประสบภัย ยังหาคนเข้าไปช่วยไม่ได้ ติดต่อไม่ได้ ต่อมาก็ได้โพสต์ว่า เปิ้ล นาคร ติดอยู่บนหลังคาบ้าน ซอย 27 เพชรเกษม ชุมชนศาลาลุงทอง อำเภอหาดใหญ่ เจ็ตสกีน้ำเข้า ช่วยด้วยครับ ใครประสานได้บ้าง ติดเครื่องมือซ่อมมาด้วย พร้อมให้เบอร์คนที่อยู่แถวนั้น
ล่าสุด เมือเวลาประมาณ 22 .00 น. “เปิ้ล นาคร” ได้อัปเดตสถานการณ์ของตังเองอีกครั้ง โดยได้ระบุว่า
“โพสนี้ไม่รู้จะเป็นโพสสุดท้ายมั้ย ขณะโพสตอนนี้แบตเราเหลือ 1% สุดท้าย และเน็ตแย่มาก ตอนนี้น้ำท่วมชั้นสองเรียบร้อยแล้ว พวกเราเกาะขอบหน้าต่างจะขึ้นหลังคาแล้ว เรากับพ่อแม่ติดอยู่บนชั้น 2 ขอความช่วยเหลือทุกช่องทางแล้ว แต่ไม่มีวี่แววเลย ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะที่ช่วยเหลือ ตอนนี้เราทำใจแล้ว หากไม่ได้ออกไปจากตรงนี้ ไม่ใช่เราไม่อยากอพยพนะ เราพร้อมมากๆ แต่กว่าจะรู้ว่าต้องอพยพ มันสายไปมากๆแล้ว ตอนนี้เราก็ยังรอความช่วยเหลืออยู่ค่ะ ถึงแม้จะริบหรี่ ยังก็ไงก็ขอให้พระคุ้มครองทุกคนนะคะ“