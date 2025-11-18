“เปิ้ล นาคร” ฟาดตรงจุดกรณีคลิป “แจ็กแปปโฮ” สมมติเขมรมาทำแบบนี้บนแผ่นดินไทย?

โดนวิจารณ์หนักเลยทีเดียว สำหรับกรณีที่ “แจ็กแปปโฮ” ถอดเสื้อไปยืนเต้นบนหลังคารถหน้าร้านสะดวกซื้อ Lawson พร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิที่ประเทศญี่ปุ่น ถูกชาวเน็ตฟาดแหลกเรื่องความไม่เหมาะสมและมารยาทในที่สาธารณะ ถูกสื่อญี่ปุ่นนำเรื่องนี้ไปตีข่าวซ้ำขายหน้าไปทั้งโลก
ล่าสุด “เปิ้ล นาคร ศิลาชัย” ได้โพสต์ถามตรงๆ ถึงเรื่องนี้ สมมติเขมรมาทำแบบนี้ในแผ่นดินไทย จะเกิดอะไรขึ้น?
“ไม่ขอออกความเห็นเกี่ยวกับน้องนะ แจ็กแปปโฮ…..แต่ขอถามอีกมุมนึงสมมติว่าถ้าเขมรมาทำแบบนี้ในแผ่นดินไทยบ้างจะเกิดอะไรขึ้นวะ…???….ไม่อยากจะคิดว่ามันจะเป็นจริงเลย……….#ไม่รู้จะแฮชแท็กอะไร#อะไรอะไรก็ต้องยอมเต้ นอกจากนี้ยังเขียนเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวเพิ่มว่า “สนุกไปนิสนึง”