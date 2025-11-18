หายไปแล้ว! คลิปฉาว “แจ็กแปปโฮ” หลังเจ้าตัวประกาศจะไม่ลบคลิป

กรณีคลิปที่ยูทูบเบอร์ชื่อดัง “แจ็กแปปโฮ” ถอดเสื้อไปยืนเต้นบนหลังคารถหน้าร้านสะดวกซื้อ Lawson พร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิที่ประเทศญี่ปุ่น ได้กลายเป็นประเด็นดรามาร้อน ถูกชาวเน็ตซัดแหลกเรื่องความไม่เหมาะสมและมารยาทในที่สาธารณะ อีกทั้งยังถูกสื่อญี่ปุ่นนำเรื่องนี้ไปตีข่าวซ้ำ ฉาวสะเทือน
โดยตอนแรก “แจ็กแปปโฮ” ยืนยันว่าจะ ไม่ลบคลิป โดยให้เหตุผลว่าไม่ต้องการหนีปัญหา น้อมรับคำวิจารณ์ ยินดีให้ด่า แต่ล่าสุดดูเหมือนคลิปดังกล่าวจะหายไปจากเฟซบุ๊กส่วนตัวของแจ็กแปปโฮ ทำชาวเน็ตพากันวิเคราะห์ ว่าถูกรีพอร์ต ถูกลบ ถูกซ่อน หรือเจ้าตัวตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ขณะที่คลิปในติ๊กต๊อกที่ตอนนี้มียอดวิวมากกว่า 1.6 ล้าน ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม