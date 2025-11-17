“แจ็กแปปโฮ” ทำคนไทยขายหน้าทั้งประเทศ! ถอดเสื้อ-ยืนเต้นบนหลังคารถตู้ หน้าจุดถ่ายรูปภูเขาไฟฟูจิ

ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ “แจ็กแปปโฮ“ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ถอดเสื้อยืนเต้นบนหลังคารถตู้ บริเวณมุมถ่ายรูปยอดฮิตหน้าร้านลอว์สันภูเขาไฟฟูจิ ประเทศญี่ปุ่นหวั่นทำภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวไทยเสียหาย
วันนี้ (17 พ.ย.) เฟซบุ๊ก “แจ็กแปปโฮ“ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง มีผู้ติดตามกว่า 6.4 ล้าน ได้โพสต์คลิปวิดีโอที่เป็นดรามาเมื่อเจ้าตัวถอดเสื้อยืนเต้นบนหลังคารถตู้ ที่บริเวณหน้าร้านลอว์สัน (Lawson) ร้านสะดวกซื้อดัง สาขาฟูจิคาวากุจิโกะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในมุมถ่ายรูปภูเขาไฟฟูจิที่โด่งดังและได้รับความนิยมมากที่สุด โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า "แม้ใครจะดูถูกฉัน ไม่สนใจคำพูดเหล่านั้น"
หลังจากคลิปวิดีโอดังกล่าวได้เผยแพร่สู่โลกออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการติติงพฤติกรรมของอินฟลูฯ ดังรายนี้ว่าไม่มีความเหมาะสม และเป็นการไม่ให้เกียรติสถานที่ที่ไปเยือน และมีชาวเน็ตบางส่วนมองว่าการกระทำของ “แจ๊กแปปโฮ” ในครั้งนี้อาจทำให้ภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยดูไม่ดีในสายตาคนญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวประเทศอื่นๆ อีกด้วย
ล่าสุดเพจ "Drama-addict" ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงประเด็นดรามาที่เกิดขึ้นระบุว่า “เผื่อใครไม่ทราบ ตอนนี้กระแสต้านคนต่างชาติที่ญี่ปุ่นกำลังมาแรงขวาจัดกำลังเรื่องอำนาจ และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวแย่ๆ ก็ถูกหยิบมาเป็นประเด็นบ่อยครั้ง ที่ผ่านมาของคนไทยมีค่อนข้างน้อยจนกระทั่ง...”