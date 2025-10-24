TrueSphere ผุดแคมเปญ Weekend Wonder ประเดิมกิจกรรมแรก “Halloween x Instax Camera” 25 - 26 ต.ค.นี้ ที่ TrueSphere Central World

ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้ามอบประสบการณ์เหนือระดับให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ชวนลูกค้าคนสำคัญอัปเลเวลแรงบันดาลใจตลอดปลายปีนี้กับซีรีส์กิจกรรมสุดคูลที่ TrueSphere Central World ชูคอนเซ็ปต์ Weekend of Wonder – สุดสัปดาห์แห่งแรงบันดาลใจและความสุขที่ไม่สิ้นสุด ตอกย้ำบทบาทของ TrueSphere ในฐานะ First Class Service Destination ที่ผสานเทคโนโลยีกับความหรูหราและความอบอุ่นของการบริการ ครบครันทั้ง Co-Working Space, Private Lounge และโซนแกดเจ็ตไลฟ์สไตล์ ให้ลองเล่น ลองเทสต์นวัตกรรมกันแบบใกล้ชิด เริ่มต้นกิจกรรมแรก กับ “Halloween x Instax Camera” สนุกกับแฟชั่นแต่งหน้าแฟนซีสุดคูล และปริ้นภาพจากสมาร์ตโฟน Instax mini Link 3 เติมเต็มความทรงจำ BY INSTAX วันที่: 25–26 ตุลาคม 2568 เวลา: 13.00–18.00 น. ที่ TrueSphere Central World
TrueSphere Weekend Wonder รวมกิจกรรมหลากหลายตั้งแต่เวิร์กช็อปสุดครีเอทีฟ มุมถ่ายรูปสุดปัง ไปจนถึงสิทธิพิเศษจากแบรนด์พันธมิตรชื่อดัง ชวนทุกคนใช้เวลาวันหยุดให้คุ้มแบบมีสไตล์ แถมยังมีกิจกรรมเซอร์ไพรส์ทยอยมาให้สนุกต่อเนื่องตลอดโครงการ เข้าร่วมง่าย รับสิทธิ์ได้จริง คัดมาแล้วว่าโดนใจทุกไลฟ์สไตล์ อาทิ
• THANN รับผลิตภัณฑ์สุดพิเศษจาก THANN พร้อม สิทธิพิเศษส่วนลด 200 บาท ลูกค้าทรู ดีแทค
รวมถึงขบวนโปรโมชั่นสินค้า สิทธิพิเศษจากพันธมิตรแบรนด์ชั้นนำ แกดเจ็ตไลฟ์สไตล์สุดล้ำอีกมากมาย
TrueSphere Weekend Wonder จึงเป็นมากกว่ากิจกรรมสุดสัปดาห์ แต่คือการมอบแรงบันดาลใจให้ลูกค้าทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในแบบทรู พร้อมพบประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะมาสร้างความสุขในครั้งถัดไป
ติดตามรายละเอียดกิจกรรมและสิทธิพิเศษเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: TrueSphere | Line Official: @truesphere