งามไส้! สื่อญี่ปุ่นลงข่าว นทท.“ทำถ่อย” ถอดเสื้อเต้นหน้า LAWSON งานนี้ทำคนไทยขายขี้หน้าไปทั่วโลก

ดราม่าอินฟลูดังถอดเสื้อเต้นหน้าร้าน LAWSON ทำคนไทยขายขี้หน้าไปทั่วโลก หลังสื่อญี่ปุ่นตีข่าวถึงการกระทำไม่เหมาะสม ด้านเพจบ้าแบดโพสต์อย่างเพลียใจ ระบุ นักแบดไทยไปคว้าแชมป์ที่ญี่ปุ่นสร้างชื่อให้ประเทศ แต่อินฟลูคนหนึ่งสร้างความอับอายให้คนไทย ส่วน “พงศ์พรหม” อดีตรองหัวหน้าพรรคกล้า โพสต์เดือดว่า เป็นการทำ “ถ่อย” โดย “คนถ่อย”
จากกรณี “แจ็ก แปปโฮ” อินฟลูดัง ได้โพสต์คลิปขณะที่ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น โดยดราม่านั้นมาจากคอนเทนต์ที่ตัวเองถอดเสื้อปีนขึ้นไปบนหลังคารถแล้วเต้น บริเวณหน้าร้าน LAWSON สาขาดัง ที่เมืองยามานาชิ ซึ่งเป็นร้าน LAWSON สาขาได้ชื่อว่ามีทัศนียภาพสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ด้วยฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ จนเป็นจุดเช็กอินที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแวะมาเยือน
ทั้งนี้ อินฟลูคนดัง โพสต์ข้อความแนบไว้ในคลิปว่า “แม้ใครจะดูถูกฉัน ไม่สนใจคำพูดเหล่านั้น”
จากกรณีดังกล่าวได้กลายเป็นดราม่าร้อนแรงบนโลกโซเชียลไทย เนื่องจากมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นตำหนิการกระทำดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยคอมเม้นต์ที่น่าสนใจก็อย่างเช่น
“พลอย Pigkaploy” นักแสดง , ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง ไม่ขอทน ได้เข้ามาคอมเมนต์เตือนสติด้วยว่า
“ช่วงนี้ญี่ปุ่นกำลังเจอปัญหา overtourism (นักท่องเที่ยวล้น) หนักมากจนคนท้องถิ่นเดือดร้อน ทั้งเรื่องมารยาท การรบกวนพื้นที่สาธารณะ
ตอนนี้หลายเมืองเริ่มออกกฎเข้ม บางที่จำกัดจุดถ่ายรูป ปรับเงิน หรือปิดเส้นทาง tourist เพราะนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม ‘ทำตัวเหมือนสถานที่เป็นของตัวเอง’
คลิปนี้อาจมีคนมองว่าตลก แต่มันเป็นตัวอย่างชัดเจนของสิ่งที่ทำให้คนญี่ปุ่นเบื่อ และเริ่ม มองนักท่องเที่ยว (รวมถึงคนไทย) ในแง่ลบ
เราอาจคิดว่าแค่ปีนรถเล่นไม่น่าเป็นไร แต่ในสายตาคนท้องถิ่น = ไม่เคารพกฎระเบียบ + รบกวนคนรอบข้าง + ทำให้ภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวเสีย
และที่น่าเป็นห่วงคือ พอมีคนเตือนเรื่องมารยาท พี่ดันโดนสวนกลับด้วยการล้อเลียน อยากให้พี่แค่เคารพพื้นที่คนอื่นเหมือนตอนที่เราอยากให้คนอื่นเคารพบ้านเรา แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะคะ
เที่ยวให้สนุกได้ค่ะ แต่อย่าลืมว่าทุกการกระทำของเรา = ภาพลักษณ์ของคนไทยทั้งประเทศในสายตาคนนอก พลอยติดตามพี่มานานตั้งแต่เด็ก ๆ เลยนะคะ ชื่นชอบพี่มากๆ”
ส่วนเพจ บ้าแบด ได้โพสต์ข้อความในอารมณ์เพลียใจว่า
นักกีฬาแบดฯ เหน็ดเหนื่อยไปคว้าแชมป์ที่ญี่ปุ่นสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย - แต่วันนี้มีอินฟลูคนนึง ไปถอดเสื้อเต้นบนรถตู้หน้าร้านสะดวกซื้อ Lawson ตรงภูเขาไฟฟูจิ สร้างความอับอายให้คนไทยจริงๆ
ด้าน นายพงศ์พรหม ยามะรัต อดีตรองหัวหน้าพรรคกล้า ได้โพสต์เดือดวิจารณ์พฤติกรรมดังกล่าวว่า เป็นการทำ “ถ่อย” โดย “คนถ่อย” โดยนายพงศ์พรหม ได้โพสต์ถึงเรื่องดังกล่าว ว่า
มีคนไปทำ “ถ่อย” ที่หน้าวิวดังประเทศญี่ปุ่น
ชาวเน็ตไทยเสียงแตกว่าคนเขมร หรือไทย
ผมเองก็ไม่ทราบว่าคนถ่อยนี่ชาติไหนเหมือนกัน
แต่แค่จะบอกว่า
จะเป็นเขมร หรือ ไทย ก็ไม่ต่างหรอกครับ
เพราะทั้งเขมร และไทย มีคนแบบนี้ในสังคมเยอะ เราจึงไม่เจริญ และโดนต่างชาติดูถูกเสมอ
คนมักชอบถามว่า
ทำไมจึงมีนักท่องเที่ยวถ่อยๆมาไทยเยอะ
คำตอบผมแปลกมากคือ
ก็เพราะเราชอบไปโชว์ถวามถ่อยให้เค้าดูยังไงหละครับ
ตุ๊กๆโชว์ถ่อย ขับผิดกฏหมาย แซงแถวให้คนดู กันกลางเมือง
กระเทยเล่นสงกรานต์เปิดนมให้คนจับ
จิ๊กโก๋เมาเหล้า เบิ้ลกระบะควันดำๆโชว์
อยากเสพกัญชาหน้าโรงเรียน ทำได้ที่ไทย
ผมเคยเล่าแล้ว
มีคนมาสมัครงานกับผม จบราชภัฎแห่งหนึ่ง (ผมให้โอกาสทุกคน) ซึ่งสอบสัมภาษณ์ผมไม่ผ่าน
ผ่านไป 10 วัน โทรมาขอโอกาสอีกครั้ง ผมก็ให้
ครั้งนี้ย้อมผมทองกลับมาหาผม แต่ “ไร้ความรู้ ความเข้าใจ” เหมือนเดิม
ตัวอย่างเล็กๆนี่ ก็ไม่ต่างอะไรกับคนถ่อยไปยืนบนหลัง Alphard ทำท่าบ้าๆบอๆอวดหรอกครับ
เพราะสังคมส่วนใหญ่ๆในบ้านเรา เข้าใจว่านี่คือการแสดงออกบทสิทธิเสรีภาพ
หาได้ให้ความสำคัญกับสติปัญญา ความรู้ และความรับผิดชอบ
คนไทยจึงแข่งกัน “ท่อดัง” “กินเหล้าดุ” “นมโต” “จมูกโด่ง” “ปากเจ่อ” “แข่งกันใช้เงินเกินตัว”
แต่โง่ จน และตกงาน ไม่ก็ทำงาน “มูลค่าต่ำ”
แบบแต่งกระบะกันสุด แต่รายได้ไม่คุ้มค่ารถ
ส่วนระดับบริหารที่ “ควบคุม” สังคมไทย อยู่สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น อเมริกา เยอรมัน
การท่องเที่ยวไทยจึงเป็น cheap tourism ไม่คิดจะขายคุณภาพ แต่ชอบขายเบียร์ขวดละร้อย กับกะหรี่ 1,000 บาท แล้ว รมว.ท่องเที่ยวก็อวดด้วยปริมาณนักท่องเที่ยว
ส่วนสิงคโปร์วัดที่ “รายได้ต่อหัว” ที่ชนะไทยลิบ
ค่านิยมเราเป็นแบบนี้
ชอบแสดงออก ชอบออกความเห็น แต่ไม่เรียนรู้ ไม่อ่านสิ่งมีประโยชน์ ไม่ศึกษา
เราก็จะจน เครียด กินเหล้า โดนเวียดนามแซงกันแบบนี้แหละครับ
ทั้งนี้จากกรณีดังกล่าว ล่าสุดในช่วงเย็นของวันที่ 17 พ.ย. 68 มีรายงานข่าวว่า ทางสื่อญี่ปุ่นได้ตีข่าวถึงการกระทำของอินฟลูคนดังกล่าว ที่สร้างความอับอายให้คนไทย ว่า
“タイ人youtuberが日本でやらかし。富士山ローソンの車上でダンスする動画が大炎上！「タイの恥” ซึ่งมีใจความว่า “ยูทูบเบอร์ไทยก่อความวุ่นวายในญี่ปุ่น หลังโพสต์คลิปเต้นบนหลังคารถที่ลอว์สัน หน้าภูเขาไฟฟูจิ ความอับอายของประเทศไทย”
ส่งผลให้เรื่องนี้ไม่เพียงเป็นดราม่าร้อนแรงในเมืองไทยเท่านั้น แต่ยังกลายเป็นดราม่าร้อนแรงในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย จนคนไทยจำนวนมากหวั่นว่ากรณีดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อคนไทยที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นในอนาคต
ขณะที่ล่าสุดในช่วงค่ำของวันที่ 17 พ.ย. 68 แจ็ก แปบโฮ ได้โพสต์ขอโทษถึงเรื่องดังกล่าวผ่านเพจ Jaturong Papho ว่า
“ที่ผมไม่ลบโพสต์ คือผมไม่ต้องการหนีปัญหา อย่างน้อย ๆ นี่ก็เป็นการผิดพลาดเพื่อแก้ไขปรับปรุง ไม่ใช่ลบเพื่อให้คนลืมไปว่าเราไม่ได้ทำ เราทำให้มันเกิดขึ้นแล้ว ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ทำ"