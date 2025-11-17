คนไทยชื่นชม! เพจดังแจ้งตร.ญี่ปุ่นดำเนินการ "แจ็ก แปปโฮ" ปีนหลังคารถเต้นหน้า Lawson คาวากุจิโกะ แล้ว

เพจ J-doradic ส่งเรื่องถึงตำรวจจังหวัดยามานาชิ พร้อมแนบคลิปพฤติกรรม“แจ็ก แปปโฮ” ยูทูบเบอร์ไทยและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง มีผู้ติดตามกว่า 6.4 ล้าน หลังปีนหลังคารถ-เต้นแบบถอดเสื้อหน้า Lawson คาวากุจิโกะ เข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายห้ามพฤติกรรมรบกวนในที่สาธารณะ โทษหนักอาจเจอทั้งจำคุกและปรับสูงสุด 1 ล้านเยน
จากกรณี เฟซบุ๊ก “แจ็กแปปโฮ“ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง มีผู้ติดตามกว่า 6.4 ล้าน ได้โพสต์คลิปวิดีโอที่เป็นดรามาเมื่อเจ้าตัวถอดเสื้อยืนเต้นบนหลังคารถตู้ ที่บริเวณหน้าร้านลอว์สัน (Lawson) ร้านสะดวกซื้อดัง สาขาฟูจิคาวากุจิโกะ ประเทศญี่ปุ่น ต่อมา คลิปวิดีโอดังกล่าวถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนี้
วันนี้ (17 พ.ย.) เพจ“ J-doradic” ได้โพสต์แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณี แจ็ก แปปโฮ ยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์ชาวไทยชื่อดัง หลังมีคลิปเผยว่าเจ้าตัวปีนขึ้นไปบนหลังคารถ ถอดเสื้อ และเต้นถ่ายวิดีโอบริเวณหน้าร้าน Lawson สาขาคาวากุจิโกะ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนสัญจรจำนวนมาก
J-doradic ระบุว่า ได้ทำการแท็กบัญชีทางการของ สถานีตำรวจจังหวัดยามานาชิ ทางแพลตฟอร์ม X พร้อมส่งคลิปวิดีโอประกอบ เพื่อขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมดังกล่าว เนื่องจากร้าน Lawson สาขาคาวากุจิโกะอยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจจังหวัดนี้
ทางเพจชี้ว่า พฤติกรรมดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายญี่ปุ่น 迷惑行為防止条例違反 หรือข้อหาฝ่าฝืนข้อห้ามทำพฤติกรรมรบกวนในที่สาธารณะ ซึ่งในกรณีร้ายแรงอาจมีโทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 เยน
โดยข้อความภาษาญี่ปุ่นที่ทางเพจส่งถึงตำรวจ มีใจความว่า มีการกระทำที่อาจละเมิดกฎหมายป้องกันพฤติกรรมรบกวนสาธารณะ พร้อมระบุว่าชายที่คาดว่าเป็นยูทูบเบอร์ชาวไทยได้ถอดเสื้อ ปีนหลังคารถ และเต้นถ่ายคลิปในพื้นที่ซึ่งมีผู้คนจำนวนมาก จึงขอให้ตำรวจช่วยตรวจสอบ
เพจ J-doradic ระบุทิ้งท้ายว่า แม้ไม่แน่ใจว่าตำรวจญี่ปุ่นจะมีการตอบกลับหรือไม่ แต่เชื่อว่าตนได้ทำหน้าที่พลเมืองดีเท่าที่สามารถทำได้แล้ว