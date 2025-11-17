"บังโต" เตือนสติ "อย่าเอาแต่นิสัยส่วนตัว" ไปใช้ที่ญี่ปุ่น หลัง "แจ็กแปปโฮ" เจอวิจารณ์หนัก ปมเต้นบนหลังคารถหน้าภูเขาไฟฟูจิ

"แจ็กแปปโฮ" เจอวิจารณ์หนักกรณี ถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถที่ญี่ปุ่น จนกลายเป็นดราม่าเรื่องมารยาท ล่าสุด "บังโต เนื้อแท้" โพสต์คลิปเตือนคนไทยให้ เคารพมารยาทและวินัย ของคนญี่ปุ่น โดยเน้นย้ำถึง ความเงียบ การต่อคิว และการแสดงน้ำใจต่อผู้สูงอายุ
จากกรณี เฟซบุ๊ก “แจ็กแปปโฮ“ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง มีผู้ติดตามกว่า 6.4 ล้าน ได้โพสต์คลิปวิดีโอที่เป็นดรามาเมื่อเจ้าตัวถอดเสื้อยืนเต้นบนหลังคารถตู้ ที่บริเวณหน้าร้านลอว์สัน (Lawson) ร้านสะดวกซื้อดัง สาขาฟูจิคาวากุจิโกะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในมุมถ่ายรูปภูเขาไฟฟูจิที่โด่งดังและได้รับความนิยมมากที่สุด
ต่อมา คลิปวิดีโอดังกล่าวถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนี้
ล่าสุด วันนี้ (17 พ.ย.) "บังโต" ผู้ก่อตั้งและเจ้าของธุรกิจร้านอาหารและผลิตภัณฑ์เนื้อคุณภาพสูงภายใต้ชื่อ "เนื้อแท้" ได้โพสต์คลิปวิดีโอเกี่ยวกับมารยาทเมื่อมาอยู่ในประเทศญี่ปุ่น โดย "บังโต" ได้กล่าวว่า
"ก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น สิ่งแรกที่ต้องทราบคือคนญี่ปุ่นเป็นคนที่มีมารยาทและมีวินัยสูง ดังนั้น เราไม่ควรนำนิสัยส่วนตัวมาใช้ที่นี่ และควรเรียนรู้มารยาทของพวกเขาเสียก่อน
1. ข้อควรปฏิบัติที่เกี่ยวกับมารยาทและการต่อคิว
• การต่อคิว - ควรดูเรื่องมารยาทที่ดี โดยเฉพาะการต่อคิวขึ้นรถไฟหรือรถเมล์ ซึ่งเป็นการต่อคิวแบบอัตโนมัติอยู่แล้ว
• ความเงียบ - คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเงียบๆ และไม่ค่อยส่งเสียงดัง
• ระดับเสียง - ควรระมัดระวังอย่าส่งเสียงดัง เนื่องจากคนญี่ปุ่นมีความอ่อนไหว (sensitive) ต่อเรื่องเสียงมาก อาจทำให้พวกเขาตกใจได้ ผู้พูดเองก็เคยเผลอใช้เสียงดังในการดูแลลูกจึงต้องระวัง
• การสังเกต - ควรสังเกตและดูมารยาทของคนในท้องถิ่นไว้ก่อน
2. การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาและการช่วยเหลือผู้อื่น
แม้ว่าคนญี่ปุ่นจะเป็นคนช่วยเหลือคนอื่นเช่นกัน แต่ผู้พูดสังเกตเห็นว่าไม่ค่อยมีใครช่วยคนแก่ขึ้นรถเมล์หรือรถไฟ ในฐานะชาวมุสลิม เราควรทำหน้าที่ของมุสลิมที่ดี และรีบทำในสิ่งที่ได้ผลบุญ
• ช่วยเหลือคนแก่ - ควรเข้าไปช่วยเหลือคนแก่ เช่น ช่วยยกของหรือช่วยพยุง
• การให้ที่นั่ง - สิ่งหนึ่งที่ชาวญี่ปุ่นไม่ค่อยทำคือการให้ที่นั่ง แต่เราควรให้ที่นั่งแก่คนแก่และเด็ก
• บทบาทของอิสลาม - มารยาทการให้ที่นั่งนี้เป็นสิ่งที่อิสลามสอน ผู้พูดแนะนำว่า เราควรแสดงมารยาทที่ดีและบอกให้ชาวญี่ปุ่นได้ทราบเพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในส่วนนี้บ้างก็เป็นสิ่งที่ดี"