“แจ็กแปปโฮ” ประกาศจุดยืน “ไม่ลบโพสต์” เต้นบนหลังคารถที่ญี่ปุ่น ชี้เป็นความผิดพลาดที่ต้องยอมรับเพื่อแก้ไข ด้าน ภรรยา เผย ห้ามแล้วแต่ไม่ฟัง

"แจ็กแปปโฮ" โพสต์เคลื่อนไหวแล้ว! หลังเจอดราม่าหนักที่ญี่ปุ่น ประกาศจุดยืนไม่ลบคลิป เต้นบนหลังคารถ ชี้เป็นการผิดพลาดที่ต้องยอมรับเพื่อแก้ไข พร้อมย้ำ "น้อมรับทุกคำด่า" ที่เกิดขึ้น
จากกรณี เฟซบุ๊ก “แจ็กแปปโฮ“ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง มีผู้ติดตามกว่า 6.4 ล้าน ได้โพสต์คลิปวิดีโอที่เป็นดรามาเมื่อเจ้าตัวถอดเสื้อยืนเต้นบนหลังคารถตู้ ที่บริเวณหน้าร้านลอว์สัน (Lawson) ร้านสะดวกซื้อดัง สาขาฟูจิคาวากุจิโกะ ประเทศญี่ปุ่น ต่อมา คลิปวิดีโอดังกล่าวถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนี้
ล่าสุด วันนี้ (17 พ.ย.) "แจ็กแปปโฮ" เคลื่อนไหวออกมาโพสต์ข้อความต่อเหจุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว ยืนยันไม่ลบโพสต์ โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"ที่ผมไม่ลบโพส คือผมไม่ต้องการหนีปัญหา อย่างน้อยๆ นี่ก็เป็นการผิดพลาดเพื่อแก้ไขปรับปรุง ไม่ใช่ลบเพื่อให้คนลืมไปว่าเราไม่ได้ทำ เราทำให้มันเกิดขึ้นแล้ว ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ทำ ผมน้อมรับทุกคำด่า…"
ด้าน "ภรรยา แจ็กแปปโฮ" ก้ออกมาโพสต์ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นกัน ยืนยันว่าได้มีการห้ามเจ้าตัวแล้วแต่ไม่ฟัง โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"โพสนี้จะไม่ขอปกป้องใคร ขอปกป้องตัวเองกับลูก ครั้งนี้ ห้ามแล้วค่ะ มันไม่ฟัง มีลูกแล้วแต่ไม่เคยมีสติ ไม่นึกถึงลูกขอความกรุณาอย่าว่าโมกับลูกเลย รู้เรื่องค่ะ แต่คุมไม่ได้จริงๆยอมรับค่ะ บอกให้ลบคลิปก็ไม่ลบ ก็ตามภาพลักษณ์ของเค้าเองเลยค่ะ ในคลิปที่ยิ้มคือทำตัวไม่ถูกเหมือนกัน เพราะโฟกัสลูกพึ่งเปลี่ยนเพิสเสร็จ ลูกก็จะวิ่งตามแต่พ่อมัน หลังจากนี้ก็คงยอมรับตามสภาพให้เป็นเรื่องหลังบ้านครอบครัวค่ะ"