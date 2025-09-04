M STUDIO ผนึกกำลัง iQIYI รุกตลาดภาพยนตร์ไทย-จีน

ในยุคที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั่วโลกกำลังเติบโต ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านการตลาดและการจัดจำหน่าย ถือเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและขยายฐานผู้ชม ล่าสุด M STUDIO (เอ็ม สตูดิโอ) ค่ายผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ชั้นนำของไทย และ iQIYI, Inc. (อ้ายฉี่ยี่) ผู้ให้บริการวิดีโอออนไลน์ด้านความบันเทิงชั้นนำของจีน ประกาศจับมือสร้างเครือข่ายด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายคอนเทนต์แบบครบวงจร เชื่อมโยงตลาดไทย–จีน พร้อมปูทางสู่ผู้ชมทั่วโลก
ภายใต้ความร่วมมือนี้ M STUDIO จะส่งออกภาพยนตร์ไทยคุณภาพเข้าสู่ตลาดจีนและประเทศอื่น ๆ ผ่านการจัดจำหน่ายและแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ของ iQIYI ขณะเดียวกัน M STUDIO จะนำภาพยนตร์จีนฟอร์มยักษ์จาก iQIYI เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจาก "แผนระห่ำ ใหญ่ฟัดเดือด The Shadow's Edge" ภาพยนตร์แอ็กชันฟอร์มยักษ์ นำแสดงโดย เฉินหลง (Jackie Chan) และ จาง จื่อเฟิง (Zhang Zifeng) ที่จะเข้าฉายทั่วประเทศในวันที่ 11 กันยายนนี้
สุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร M STUDIO และผู้จัดจำหน่าย "แผนระห่ำ ใหญ่ฟัดเดือด The Shadow's Edge" กล่าวว่า “เรายินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ iQIYI ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับศักยภาพของภาพยนตร์ไทยสู่ผู้ชมจีนและทั่วโลก ขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้ผู้ชมชาวไทยได้สัมผัสภาพยนตร์จีนคุณภาพ ผ่านการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์จากทีมจัดจำหน่ายของเอ็มสตูดิโอ รวมถึงทำกิจกรรมด้านการตลาดการร่วมกับแบรนด์พันธมิตรเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างและเพิ่ม Engagement ของผู้ชม สำหรับการส่งออกภาพยนตร์ไทย ทาง M STUDIO จะคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพสูงและเนื้อหาน่าสนใจ เพื่อตอบโจทย์รสนิยมผู้ชมในแต่ละภูมิภาค โดยอาศัยระบบจัดจำหน่ายและกลยุทธ์การตลาดของ iQIYI ซึ่งเรามั่นใจว่าจะช่วยต่อยอดความสำเร็จในตลาดเอเชียและระดับโลก”
จาง จิน (Zhang Jin) รองประธาน iQIYI และผู้จัดจำหน่ายร่วม "แผนระห่ำ ใหญ่ฟัดเดือด The Shadow's Edge" กล่าวเสริมว่า “เรามองว่าตลาดภาพยนตร์ไทยมีศักยภาพสูง ทั้งในแง่ฐานผู้ชมและโอกาสเติบโตของอุตสาหกรรม การเลือก The Shadow’s Edge เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่เข้าฉายในไทย เพราะเราเชื่อมั่นในรสนิยมผู้ชมไทยที่เปิดกว้างต่อคอนเทนต์หลากหลาย และการเล่าเรื่องที่เข้มข้น งานสร้างระดับสากล และเสน่ห์เฉพาะตัวของภาพยนตร์ The Shadow’s Edge ซึ่งเป็นภาพยนตร์แอ็กชัน–อาชญากรรมของ iQIYI ประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งด้านรายได้และเสียงวิจารณ์ หลังการเข้าฉายที่ประเทศจีน โดยขึ้นแท่นเป็นภาพยนตร์แอ็กชัน–อาชญากรรมที่ได้คะแนนสูงสุดจากแพลตฟอร์มรีวิวหลักในจีนแผ่นดินใหญ่ในรอบทศวรรษ และเราคาดว่าจะถูกใจผู้ชมชาวไทย และจะเป็นต้นแบบในการแลกเปลี่ยนผลงานคุณภาพระหว่างสองประเทศ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโรดแมปความร่วมมือระยะยาว โดยเราจะเดินหน้าทำการตลาดและจัดจำหน่ายภาพยนตร์กันอีกหลายโปรเจกต์ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับทั้งอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย-จีน รวมถึงตลาดสตรีมมิ่งระดับโลก”
เตรียมพบกับภาพยนตร์แอ็คชั่นสุดเดือด กับการปะทะกันสุดมันส์ ระหว่าง สายลับ และ อาชญากรรม
"แผนระห่ำ ใหญ่ฟัดเดือด The Shadow's Edge" 11 กันยายนนี้ ในโรงภาพยนตร์
ตัวอย่างภาพยนตร์พากย์ไทย : https://youtu.be/ZofPwd0M7G0?si=IHlUfCrHRIdsXl6O