งานเข้า อินฟลูดังโดนเสนอเพิกถอนพาสปอร์ต-ห้ามเข้าญี่ปุ่นถาวร หลังทำถ่อยที่ หน้าร้าน LAWSON

งานเข้า อินฟลูดัง มีผู้โพสต์ถึง อธิบดีกรมการกงสุล เสนอเพิกถอนหนังสือเดินทาง ระบุ กระทำการน่ารังเกียจ น่าอับอายและเสื่อมเสียต่อประชาชนคนไทยและประเทศไทย โดยมีชาวเน็ตเข้ามาสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวกันเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตไทยจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นในเพจสถานทูตญี่ปุ่น ให้ทำการระงับวีซ่า และห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่นอย่างถาวร พร้อมทั้งขอให้รัฐบาลญี่ปุ่นเร่งดำเนินการตามกฎหมายกับอินฟลูคนดังกล่าวอีกด้วย
จากกรณี “แจ็ก แปปโฮ” อินฟลูชื่อดังชาวไทย ได้ทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมด้วยการ ถอดเสื้อปีนขึ้นไปบนหลังคารถแล้วเต้น บริเวณหน้าร้าน LAWSON สาขาดัง ที่เมืองยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น จนกลายเป็นดราม่าร้อนแรงทั้งในประเทศไทยและที่ญี่ปุ่น
อย่างไรก็ดีจากดราม่าดังกล่าว ทาง “แจ็ก แปปโฮ” ได้โพสต์ ประกาศจุดยืนว่า ตนไม่ลบคลิป เต้นบนหลังคารถ ชี้เป็นการผิดพลาดที่ต้องยอมรับเพื่อแก้ไข และ “น้อมรับทุกคำด่า” ที่เกิดขึ้น
ขณะที่ความคิดเห็นของชาวเน็ตไทยจำนวนมากบนโลกโซเชียล ต่างตำหนิถึงการกระทำดังกล่าวว่า ไม่เหมาะสม น่ารังเกียจ โดยชาวเน็ตบางคนถึงกับระบุว่า พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระทำที่ “ถ่อย” เลยทีเดียว
นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นที่น่าสนในของ ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ที่ได้โพสต์ถึงอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ เสนอให้เพิกถอนหนังสือเดินทางอินฟลูคนดังกล่าว โดยระบุว่า ได้กระทำการน่ารังเกียจ น่าอับอายและเสื่อมเสียต่อประชาชนคนไทยและประเทศไทย
ทั้งนี้ผู้ที่เสนอแนวคิดให้เพิกถอนหนังสือเดินทางอินฟลูที่ทำคนไทยอับอายไปทั่วโลก ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า
เรียน อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ
เรื่อง เพิกถอนหนังสือเดินทาง
ตามที่ปรากฏข่าวว่ามีผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ได้กระทำการน่ารังเกียจ น่าอับอายและเสื่อมเสียต่อประชาชนคนไทยและประเทศไทย ณ ประเทศญี่ปุ่น
ขอความกรุณาท่านได้โปรดพิจารณาเพิกถอนหนังสือเดินทางของบุคคลดังกล่าวและงดออกหนังสือเดินทางแทนเด็ดขาด เพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์เช่นนี้อีกต่อไป และเป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้ถือหนังสือเดินทาง ตามอำนาจซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2520 ซึ่งกำหนดอำนาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถสั่ง เพิกถอนหรือยึดหนังสือเดินทาง ได้หากพบว่าผู้ถือหนังสือเดินทางกระทำความผิดในต่างแดนและต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก หรือมีพฤติกรรมอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดได้พิจารณาและปฎิบัติเพื่อประโยชน์ของประชาชนไทยต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
หลังแนวคิดนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวกันเป็นจำนวนมาก
ขณะที่เพจ Embassy of Japan in Thailand/สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้มีชาวเน็ตไทยจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องดังกล่าว โดยส่วนใหญ่ต่างฝากให้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นตรวจสอบบุคคลดังกล่าว รวมถึงทำการระงับวีซ่า และห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่นอย่างถาวร พร้อมทั้งขอให้รัฐบาลญี่ปุ่นเร่งดำเนินการตามกฎหมายกับอินฟลูคนดังกล่าวอีกด้วย