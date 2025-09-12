ฟังทะแม่งๆ!ทูตญี่ปุ่นแจงเหตุขอไทย-เขมรเปิดจุดผ่านแดน ครวญปิดด่านกระทบธุรกิจญี่ปุ่น-การจ้างงานในกัมพูชา

อูเอโนะ อาสึชิ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกัมพูชา ยอมรับว่าการปิดด่านชายแดนที่ยืดเยื้อระหว่างกัมพูชาและไทย ทำให้บรรดาบริษัทต่างๆของญี่ปุ่นตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและการจ้างงานใหม่ๆในกัมพูชาไม่ใช่เรื่องง่ายในสถานการณ์เช่นนี้ คำชี้แจงที่มีออกมา หลังเป็นที่ยืนยันว่าประเทศที่ 3 ซึ่งขอให้ไทยและกัมพูชาเปิดด่าน ท่ามกลางความขัดแย้งที่ยังมีอยู่ ก็คือญี่ปุ่นนั่นเอง
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อมวชนกัมพูชาในตอนเช้าวันพฤหัสบดี(11ก.ย.) นายอูเอโนะ อาสึชิ กล่าวว่า "ผมเข้าใจว่ารัฐบาลกัมพูชา หวังว่าบริษัทต่างๆของญี่ปุ่นในกัมพูชาจะมอบโอกาสการจ้างงานแก่บรรดาแรงงานที่เดินทางกลับมา อย่างไรก็ตามสืบเนื่องจากการปิดด่านชายแดนที่ยืดเยื้อกับไทย บรรดาบริษัทญี่ปุ่นลงทุนในกัมพูชาผ่านนโยบาย ไทยแลนด์พลัส 1 ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมากๆ และการขยายโอกาสการจ้างงานใหม่ ไม่ใช่ภารกิจที่ง่ายเลย"
ทั้งนี้การลงทุนของญี่ปุ่นภายใต้นโยบาย ไทยแลนด์พลัส 1 ( Thailand Plus One) คือการลงทุนในไทยและขยายไปประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์หลายรายได้เตือนบ่อยว่า ค่าแรงไทยที่สูงกว่าประเทศรอบๆ การเข้าสู่สังคมสูงวัย และการที่เป็นประเทศที่ไม่ได้เป็นฐานผลิตเทคโนโลยี หรือวิ่งไล่ตามนวัตกรรมการผลิต และการพัฒนาแรงงานที่เชื่องช้า อาจจะทำให้ไทยตกขบวนเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติในเร็วๆนี้ได้
มีแรงงานกัมพูชามากกว่า 800,000 คน ที่เดินทางกลับจากไทย ท่ามกลางข้อพิพาทตามแนวชายแดน แต่ทางกระทรวงแรงงานกัมพูชาพบว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากๆที่แรงงานที่เดินทางกลับมาเหล่านั้นจะได้งานทำ
นายอูเอโนะ อาสึชิ ยืนยันว่าบริษัทญี่ปุ่นบางแห่งกำลังมองหาพนักงานใหม่ และหวังว่าทางกระทรวงแรงงานกัมพูชาจะอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ ขณะเดียวกันทางรัฐบาลญี่ปุ่นจะพิจารณามอบการสนับสนุนด้านการฝึกหัดอาชีพแก่แรงงานที่เดินทางกลับมา
"เรากำลังหารือเกี่ยวกับกรอบเวลาและวิธีการต่างๆอย่างเจาะจงกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในนั้นรวมถึงกระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพของกัมพูชา และอยากสำรวจความเป็นไปได้ต่างๆนานา เพื่อสนับสนุนในเรื่องนี้ ในนั้นรวมถึงการร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศทั้งหลาย" เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกัมพูชาระบุ
ณ ที่ประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป(GBC) ไทย-กัมพูชา ระหว่างวันที่ 7-10 กันยายนที่ผ่านมา ไทยและกัมพูชา ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับความจำเป็นสำหรับการเปิดด่านชายแดนเพื่อขนส่งสินค้าตามคำขอของญี่ปุ่น ตามรายงานของ kampucheathmey พร้อมระบุรัฐบาลไทยได้ประชุมในวันที่ 9 กันยายน เพื่อหารือเกี่ยวกับการเปิดด่านชายแดนตามคำขอของญี่ปุ่น แต่ยกให้เรื่องดังกล่าวขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
