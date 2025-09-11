“สิริพงศ์” โต้กระแสเปิดด่าน ยัน "อนุทิน-ภูมิใจไทย" ยึดผลประโยชน์ชาติไม่ใช่ประเทศที่ 3

“สิริพงศ์” โต้กระแสเปิดด่านจันทบุรี-ตราด ยันอยู่ในช่วงรัฐบาลรักษาการ ย้ำจุดยืน “นายกฯ อนุทิน - พรรคภูมิใจไทย” ยึดผลประโยชน์คนไทย ไม่ใช่ประเทศที่ 3
วันที่ 11 ก.ย.นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย แถลงกรณีการประชุม GBC ไทย -กัมพูชา มีประเด็นการเปิดด่าน ด้านจังหวัดจันทบุรี-ตราด ให้สินค้าจากประเทศที่ 3 ผ่านประเทศไทย เข้าไปกัมพูชาว่า การเจรจาครั้งนี้ เป็นไปตามกรอบการเจรจา และอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลรักษาการ ซึ่งยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่
ขณะนี้ รัฐบาลใหม่ที่นำโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ยังไม่ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากยังไม่ได้ เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ และแถลงนโยบายต่อรัฐสภาฯ แต่ท่านได้แจ้งให้ชี้แจงกับประชาชนว่า ถ้าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย ท่านพร้อมพิจารณาทบทวนทันที เมื่อรัฐบาลใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่
ทั้งนี้ นายสิริพงศ์ ยืนยันว่าแนวคิดการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และพรรคภูมิใจไทย เราคำนึงถึงผลประโยชน์ของคนไทย และประเทศไทย เป็นสำคัญ และไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศที่ 3 ที่มากดดันอย่างแน่นอน
“ขอยืนยันว่าการแก้ไขปัญหาไทย-กัมพูชา ไทยต้องไม่เสียประโยชน์ และต้องสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น ตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรี ที่ต้องใช้แนวทางสันติวิธี และไม่ยอมเสียดินแดนแม้ตารางเซนติเมตรเดียว”