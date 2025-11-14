“สส.ปชน. ”แฉจนท.รัฐเอี่ยวคดียาเสพติด จับแล้วปล่อยซ้ำ ซัดปัญหาเชิงโครงสร้าง–ทุจริต ต้องตรวจสอบด่วน!

“ประเสริฐพงษ์” แฉเจ้าหน้าที่รัฐกระบี่ปล่อยผู้ต้องหายาเสพติดซ้ำซาก ส่อทุจริตเชิงโครงสร้าง โชว์หลักฐานคลิปเสียงอ้างตัวเลข 2 แสน พาดพิงปลัด–นอ. พร้อมร้องสอบปมทรัพย์สินผู้ต้องหาหาย จี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอบด่วน !
นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน แถลงข่าวหลังได้รับการร้องเรียนจากนายมะโน เครือแก้ว กำนันตำบลกระบี่น้อย และนายธนวัช ภูเก้าล้วน เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่ชอบมาพากลของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ จ.กระบี่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดียาเสพติด และกำลังลุกลามเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง สะท้อนการทุจริตที่ต้องเร่งตรวจสอบ ในเหตุการณ์การจับกุมผู้ต้องหายาเสพติดคู่สามีภรรยา เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 67 ก่อนที่ผู้ต้องหาทั้งคู่จะได้รับการปล่อยตัว ต่อมาฝ่ายภรรยาถูกจับกุมอีกในวันที่ 30 ส.ค. 68 แต่ก็ได้รับการปล่อยตัวอีกครั้ง ทั้งที่มีพฤติกรรมกระทำผิดซ้ำซาก สร้างข้อสงสัยอย่างรุนแรงต่อกระบวนการในพื้นที่
นายประเสริฐพงษ์เผยว่า มีคลิปเสียงและภาพถ่ายตอนผู้ต้องหาถูกใส่กุญแจมือ ซึ่งกำนันมะโนอยู่ในเหตุการณ์ด้วย โดยคลิปเสียงที่ใช้เป็นหลักฐานมีการพูดถึงเงินจำนวน 200,000 บาท และพาดพิงถึงปลัดอำเภอและนายอำเภอเมืองกระบี่ ทำให้เชื่อได้ว่าการปล่อยตัวผู้ต้องหาอาจเกิดจากอำนาจที่ไม่โปร่งใสของฝ่ายปกครอง นอกจากนี้ ยังมีการระบุว่าสร้อยคอทองคำของผู้ต้องหาหายไประหว่างถูกจับกุม ยิ่งตอกย้ำถึงความไม่ชอบมาพากลของเจ้าหน้าที่รัฐในคดีดังกล่าว ผู้ร้องทั้งกำนันมะโนและนายธนวัช จึงมอบหมายให้ตนเป็นตัวแทนยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน พร้อมลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
“ปัญหาจับแล้วปล่อยเช่นนี้ อาจไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่กระบี่ แต่อาจแพร่กระจายไปทั่วประเทศ หากไม่เร่งแก้ไขอย่างจริงจัง พร้อมระบุว่าเป็น เรื่องน่าอับอายของจังหวัดกระบี่ที่มีสถิติการจับกุมผู้ต้องหายาเสพติดอยู่ท้าย ๆ ของประเทศ นี่ไม่ใช่เรื่องเล็ก ไม่ควรปล่อยให้เงียบหรือถูกตัดตอนแล้วจบ รัฐบาลต้องเร่งจัดการอย่างเด็ดขาด” นายประเสริฐพงษ์กล่าว