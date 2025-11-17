ญี่ปุ่นส่งทูตเยือนจีน ลดปมร้อนประเด็นไต้หวัน

ญี่ปุ่นส่งเจ้าหน้าที่อาวุโสเยือนจีน หวังเร่งคลี่คลายความขัดแย้งทางการทูตที่บานปลายจากปมวาทะร้อนเรื่องไต้หวัน ย้ำว่าทาคาอิจิไม่ได้เปลี่ยนแปลงจุดยืนของญี่ปุ่นตามที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ร่วมปี 1972 ซึ่งรับรองจีนเดียว หลังจีนเตือนพลเมืองเลี่ยงเดินทางเข้าประเทศ
โตเกียว - เจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงการต่างประเทศเดินทางไปจีนเมื่อวันจันทร์ เพื่อยุติความขัดแย้งทางการทูตที่ทวีความรุนแรงขึ้น อันเนื่องมาจากคำกล่าวล่าสุดของนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ เกี่ยวกับมาตรการตอบโต้ของญี่ปุ่นที่อาจเกิดขึ้นต่อสถานการณ์ฉุกเฉินในไต้หวัน
แหล่งข่าวรัฐบาลที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้กล่าวถึงการประชุมกับฝ่ายจีนที่คาดว่าจะจัดขึ้นในวันอังคารนี้ มาซาอากิ คานาอิ หัวหน้าสำนักงานกิจการเอเชียและโอเชียเนียของกระทรวงฯ จะย้ำว่าทาคาอิจิไม่ได้เปลี่ยนแปลงจุดยืนของญี่ปุ่นตามที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ร่วมปี 1972 ซึ่งรับรองจีนเดียว
กระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าได้เรียกตัวเคนจิ คานาสุกิ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกรุงปักกิ่ง และเรียกร้องให้ทาคาอิจิถอนคำพูดของเธอ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นกล่าวในวันเดียวกันว่าได้ยื่นประท้วงในลักษณะเดียวกันนี้ต่อโพสต์บนโซเชียลมีเดียล่าสุดของนักการทูตจีนที่เกี่ยวข้องกับคำพูดดังกล่าว
ต้นเดือนนี้ ทาคาอิจิกล่าวว่าสถานการณ์ฉุกเฉินในไต้หวันที่เกี่ยวข้องกับการใช้กำลังทหารอาจเป็น "สถานการณ์ที่คุกคามการอยู่รอด" ของญี่ปุ่น
คำพูดของเธอชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์เช่นนี้อาจทำให้ญี่ปุ่นใช้สิทธิในการป้องกันตนเองร่วมกันภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งการทำสงครามของชาติ ซึ่งทำให้จีนซึ่งอ้างสิทธิ์ในเกาะที่ปกครองตนเองแห่งนี้ไม่พอใจ
ปักกิ่งเชื่อว่าปัญหาไต้หวันเป็นเพียง "กิจการภายใน" ของจีน
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รัฐบาลจีนเรียกร้องให้พลเมืองหลีกเลี่ยงการเดินทางไปญี่ปุ่น และเรียกร้องให้ผู้ที่วางแผนจะไปศึกษาต่อในญี่ปุ่นพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยอ้างถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัย