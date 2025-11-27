คนหาดใหญ่ร้องกู้ภัยอย่าทิ้งเขตแปด สงสารคนรอความช่วยเหลือ

ชาวบ้านเขตแปด เมืองหาดใหญ่ โพสต์วอนเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยอัปเดตพื้นที่ที่เข้าเคลียร์แล้ว หลังชุมชนถูกน้ำท่วมหนักจนติดต่อไม่ได้ต่อเนื่องเกือบ 5 วัน ระบุชาวบ้านจำนวนมากยังรอความช่วยเหลือ พร้อมขอไม่ให้เหมารวมเหตุยิงเจ้าหน้าที่กับคนทั้งย่าน เพราะคนแก่และครอบครัวในพื้นที่ยังเดือดร้อนอย่างหนัก
จากกรณี ทีมกู้ภัยพื้นที่เขต 8 จำเป็นต้องยุติงานและถอนกำลังทั้งหมดออกทันที หลังพบสัญญาณอันตรายรุนแรง ทั้งร่องรอยถูกยิง 2 นัด และเหตุเรือท้องแบนถูกฟาดอย่างแรง สร้างความหวาดวิตกต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ขณะนี้ทุกหน่วยงานเร่งประเมินความเสี่ยงก่อนกลับเข้าไปช่วยประชาชนอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ออกมาโพสต์ข้อความ แสดงความเป็นห่วงสถานการณ์น้ำท่วมใน “เขตแปด” อำเภอหาดใหญ่ หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยถูกยิงไล่ ระบุว่าพื้นที่มีบ้านหนาแน่น น้ำสูง การเข้าช่วยเหลือจึงยาก ขอให้ทีมกู้ภัยแจ้งข้อมูลว่าลงพื้นที่ซอยใดแล้วเพื่อให้ญาติผู้เดือดร้อนมีความหวัง
พร้อมอยากทราบว่าจุดเกิดเหตุยิงอยู่บริเวณไหน เพื่อไม่ให้เข้าใจผิดไปด่าเจ้าหน้าที่เขตแปด เพราะชาวบ้านยังรอความช่วยเหลือจำนวนมาก ผู้โพสต์ทำแผนที่ง่ายๆ ให้ทีมอาสาเข้าใจพื้นที่ย่านเขตแปด และบอกว่าบ้านตนอยู่ในเขตนี้ ติดต่อไม่ได้มาเกือบ 5 วันแล้ว จึงเป็นห่วงญาติและอยากเห็นความคืบหน้าจากหน่วยกู้ภัย พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานหนักในภาวะวิกฤต ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
“ถึงพี่ๆ น้องๆ เจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกท่านครับ เห็นข่าวเขตแปด ข่าวพวกใช้ปืนแล้วผมเศร้ามาก แถวนี้บ้านพักอาศัยเยอะแยะมากมาย คนหนาแน่น บ้านชั้นเดียวก็เยอะ กินบริเวณกว้าง น้ำสูงตลอดเวลาท่วม การเข้าไปต้องยากกว่าปกติแน่นอน
ผมอยากขอให้พี่ๆ ช่วยลงข้อมูล ว่าเข้าเคลียร์ตรงไหนซอยไหนบ้างแล้ว อย่างน้อยญาติเห็นโพสจะได้มีหวังว่าโอเคมีคนเข้าถึงแล้ว และไอพวกมือยิงนี่มันยิงแถวไหน จะตามไปด่าถูกจุด ไม่อยากให้ด่าเขตแปดเลยครับ สงสารคนแก่ พ่อบ้านแม่บ้าน รอความช่วยเหลือ
และผมทราบว่าทีมอาสาหลายทีม อาจจะทีมย่อยมาเองไม่รู้เขตแปดคือตรงไหนกันแน่ ผมทำภาพง่ายๆ ไว้ไม่รู้มีประโยชน์มั้ย สีเหลืองคือใจกลางเขตแปดเลยครับ
เสริม เขตแปด เป็นชื่อย่านนึงของหาดใหญ่ มีถนนหลัก รัตนอุทิศ ราษฎร์อุทิศ ถนนรองโชคสมาน สาครมงคล สัจจกุล
บ้านผมอยู่ เขตแปด ครับ พี่ๆ อย่าเพิ่งทิ้งเขตแปดนะ ตอนนี้ยังติดต่อที่นั่นไม่ได้เลยตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 22 ถึงตอนนี้วันที่ 26 ก็จะ 5 วันแล้ว เป็นห่วงมาก ญาติๆ กังวลกันหมด ได้แค่ตามอ่าน ตามดูรูปในเฟส เผื่อจะได้ข่าวได้เห็นรูปถ่ายบ้าง แต่ก็ยังไม่มี และเชื่อว่าชาวหาดใหญ่นอกพื้นที่หลายคนก็คงแบบเดียวกัน
ขอบคุณพี่ๆ น้องๆ เจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกท่านจากใจครับ“